На Донбассе бывшая пленница боевиков подорвалась на растяжке во дворе своего дома

Инцидент произошел в селе Иванополье возле Константиновки. По данным полиции, взрыв произошел около 8:00. Женщина получила ранения и была гопитализирована.

Знакомый Валентины Бучок, местный активист Максим Потапчук рассказал, что к калитке двора была привязана граната. Женщина чудом выжила и смогла по телефону вызвать помощь.

Глава Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко отметил, что Бучок свидетельствует о преступлениях боевиков "ДНР", а также ведет несколько судебных процессов против корпорации ДТЭК.

"Это уже не первая попытка покушения на Валентину (в октябре 2019 года в ее двор подбросили гранату, - ред.). Предыдущие покушения остались нерасследованными правоохранительными органами. Украинские спецслужбы не способны обеспечить безопасность свидетелям в судебных процессах против оккупантов", - написал Щербаченко.

Валентина Бучок / Фото: svoi.city

Валентина Бучок ранее работала в ДТЭК, проверяя показания электросчетчиков на неподконтрольной территории Донецкой области. В 2017 году ее похитили боевики, обвинили Бучок в шпионаже и почти год пытали в плену. Содержали ее на территории бывшего завода "Изоляция", где местное "МГБ" устроило свою тюрьму. Женщину освободили из плена в декабре 2017 года в рамках большого обмена пленными.

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