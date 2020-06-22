Партия мэров: В оппозиции к "Слуге" не будем, можем подумать и о партнерстве

Об этом в интервью LB.ua рассказали члены партии мэров.

"Мы не будем в оппозиции к "Слуге", потому что "Слуга" в каком-то смысле – это не идеологическая платформа, не партия с идеологической программой. Это – политическая сила, которая хочет под зонтиком рейтинга президента зайти в местный совет... Мы не хотим быть в оппозиции к действующей власти. Более того, мы считаем, что это невозможно", – говорит мэр Николаева Александр Сенкевич.

А на вопрос, рассматривает ли "Пропозиция" себя как возможных партнеров для создания большинства, мэр Днепра Борис Филатов ответил: "В том случае, если эти выборы будут честными... Хотя коалиция, по типу как в Верховной Раде, на местном уровне не работает. Поскольку она ситуативная. Депутаты все разные".

"У нас проукраинская позиция, которая касается конкретно местного самоуправления. Если ребята, которые зайдут, будут пользоваться этими, скажем так, направлениями в своей деятельности, мы готовы с ними объединяться", – добавил Сенкевич.

Также зашла речь и о членстве в "Пропозиции" мэра Киева Виталия Кличко. "Я скажу метафорой. Мы – команда. Командная партия. Мы играем в командную игру. Но мы не хотим быть массажистами, секундантами", – прокомментировал ситуацию с Кличко Филатов, а Сенкевич добавил: "Он же боксер: заходит в ринг, осматривается, как что происходит".

На уточнение жураналиста, мол на Кличко могут давить законопроектом о разделении полномочий главы КГГА и мэра Киева, если он выиграет выборы и не создаст коалицию со "Слугами" или их "саттелитами", мэры ответили: "Ну, это не наши проблемы".

Сам Кличко на сегодняшнем брифинге заявил, что не будет вступать в "Пропозицию". "Мы в команде взвешивали все возможные варианты и приняли решение идти своей политсилой", – сказал он.

В то же время, Кличко отметил, что его команда "будет готова сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно".

19 июня в Киеве презентовали новую партию "Пропозиция", в которую вошли мэры шести украинских городов: Днепра, Николаева, Черновцов, Житомира, Кропивницкого и Каховки.

Как ранее сообщал Фокус:

Ожидается, что выборы будут назначены на 25 октября этого года. Будут одновременно проходить выборы мэров, депутатов местных советов и в территориальных общинах.