Изнасилования и убийства в Сиэтле: мэр города поставила ультиматум организаторам "автономной зоны"

"Автономная зона Капитолийского холма" (англ. Capitol Hill Autonomous Zone, сокращенно – CHAZ) в Сиэтле существует с 8 июня без полиции и под самоуправлением участников протеста. За это время по меньшей мере один человек был убит. Полиция дело пока не расследовала, потому что отступила из Восточного полицейского участка и окружающих ее шести кварталов. Теперь мэр Сиэтла Дженни Дюркан заявила на пресс-конференции, что открытие полицейского участка произойдет в ближайшие 48 часов. Об этом пишет Seattle Times.

22 июня Дюркан выступила вместе с шефом полиции Кармен Бест и начальником пожарной охраны Гарольдом Скоггинсом и заявила, что полиция вернутся в брошенное здание Восточного полицейского участка "мирно и ближайшем будущем". Она также заявила, что будет расследована смерть троих человек во время протестов 8 июня.

Начальник полиции Кармен Бест заявила, что звонки на 911 из Зоны поступают часто, но полиция туда проникнуть не может, так как протестующие блокируют проезд. "Экстренные вызовы означают, что на кого-то нападают, иногда это изнасилование, иногда ограбление, происходит что-то дурное, это вызов первостепенной важности, но мы не можем туда попасть", - сказала она.

Один из входов в Автономную Зону Сиэтла

"Живая цепь" у закрытого Восточного полицейского участка

Она отметила, что был арестован некий Роберт Джеймс, когда он покинул Зону по обвинению в изнасиловании глухой женщины, которую он заманил в свою палатку. И это только одно из преступлений, о которых стало известно полиции.

Дюркан отметила, что полицию для очистки Автономной зоны использовать не будут, людей будут просить добровольно покинуть район, сотрудничая с общественными группами, тем, куда некуда идти, будет предложено остановиться в приютах для бездомных. Сейчас каждый день и ночь в Зоне собираются сотни людей, которые проводят встречи и демонстрации, а также организовывают общественные огороды и строят временное жилье. Впрочем, по свидетельству тех, кто сумел проникнуть в Зону, одна из ферм предназначена только "для черных и коренного населения Америки".

Огород "только для черных"

"Пришло время людям расходится по домам. Нам пора вернуть полицию на Капитолийский холм и восстановить район. Сейчас влияние на бизнес, горожан и общество в целом слишком велико и негативно", - отметила мэр.

С 8 июня Автономная зона и парк Кэла Андерсона обросли палатками, самостроями и стены украсились граффити. Также достоверно известно о двух перестрелках с пострадавшими, которые произошли за это время. 19-летний Горацио Лоренцо Андерсон был убит, 33-летний мужчина получил тяжелые травмы и сейчас в коме, также 21 июня 17-летнего юношу доставили в больницу с огнестрельным ранением руки. Причем, когда полиция хотела проникнуть в Зону, чтобы забрать раненых, их встретила разъяренная толпа, которая "препятствовала безопасному доступу офицеров к жертвам", отмечают в полиции.

Мирное собрание в Автономной Зоне

Граффити в Автономной Зоне

Огород, разбитый в городском парке на Капитолийском холме

Кроме перестрелок в Зоне также произошли поджоги, изнасилования, кражи со взломом, вооруженные нападения и многочисленные стычки между вооруженными группировками, а также участниками протестов и местными жителями.

Вооруженный мужчина на Капитолийском холме

Зона "только для черных" в Автономной зоне

Из Автономной зоны выдворяют мужчину, который "раздражал окружающих"

Журналист NYpost Энди Нго провел пять дней в Автономной зоне и отметил, что никакие законы там не соблюдаются кроме одного – не допускать полицию. Протестующие вынесли из полицейского участка ограждения и устроили баррикады, на которых вооруженные люди дежурят 24 часа в сутки. Среди них – члены Puget Sound John Brown Gun Club, организации левых ополченцев. В прошлом, Виллем ван Спронсен, член данной организации был застрелен полицией, когда пытался поджечь бак с пропаном в Центре иммиграционного и таможенного контроля в Такоме, штат Вашингтон. Главой "обороны" зоны является некая женщина, имя которой журналист не смог выяснить, но все называют ее "Существо". Она, и ее подчиненные хорошо организованы и вооружены. Их база размещается в ресторане Rancho Bravo Tacos на подходе к которому запрещено фотографировать и снимать видео.

Еще один, кто взял на себя функции "народной милиции", рэпер Раз Симоне (Raz Simone), настоящее имя которого, Соломон Симоне. Нго отмечает, что он с вооруженными до зубов товарищами ходит по улицам, а когда его пытаются сфотографировать, проявляет агрессию. Так, когда ему не понравилось поведение независимого журналиста Калена д'Амедия, Симоне избил его и пытался затащить в палатку, но журналисту удалось вырваться и сбежать. Известно, что он несколько часов пробирался к выходу из Зоны, где позже его подобрала полиция.

Рэпер Раз Симоне выступает на митинге

Энди Нго отмечает, что если день протекает в Зоне вполне мирно: люди устраивают барбекю, собираются для общения и рисуют граффити, то ночью Зона становится весьма опасным местом. Так, белые, ночующие в палатках в саду должны удостовериться, что они "не перенаселяют пространство", а те, кто проживал в захваченной зоне до этого, не имеют никакого права голоса – их могут избить, или вломиться в их дома – полиция не приедет.

Так, группа молодых людей пыталась вломиться в автомастерскую местного жителя, украсть его имущество и поджечь здание. Мужчине удалось отстоять свое имущество.

Кроме того, в Зоне распространяются экстремистские листовки. В одной из них призывают уничтожить "полицию, капитализм и государство", а СМИ называют врагами, используемыми для подавления народных масс. А в другой рассказывается, как создавать бомбы. Журналистов в Зоне и правда недолюбливают, поэтому Нго пришлось действовать инкогнито, но он отметил, что несколько раз, когда он вызывал подозрение у вооруженной милиции, ему пришлось скрываться бегством. А японский художник и репортер Таро Осаму, который прибыл в Зону, что показать, насколько мирно протекат протест, был избит в первые пятнадцать минут.

Избитый Таро Осаму позирует на фоне закрытого Восточного полицейского участка/Все фото из соцсетей и открытых источников

Поэтому планы мэра Сиэтла вернуть Капитолийский холм под контроль полиции мирным путем звучат несколько популистски. Тяжело представить, что все эти организовавшиеся в вооруженные группировки люди просто так отступят.

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