Жертвы собственной пропаганды. Как либеральные демократии могут проиграть холодную войну 2.0

"Почему начался Майдан в США? Из-за карантина сотрудникам Госдепа пришлось работать на дому". Так звучит анекдот о протестах в США, который в украинских соцсетях, несомненно, назовут "ватненьким". Однако похожую мысль, напоминающую совет "поступать, как англичане, но не слушать того, что они говорят", без труда можно найти в уважаемых американских изданиях, посвященных международным отношениям и геополитике: от Foreign Affairs до National Interest. Почему в самих США все громче звучат сомнения, что холодную войну 2.0 возможно выиграть с помощью одной лишь либеральной идеологии, и чем грозит ее буквальное применение, рассказывает Фокус

Два года назад Яша Мунк из Гарварда (автор книги The People vs Democracy) и Роберто Стафан Фоа из Университета Мельбурна опубликовали в журнале Foreign Affairs статью "Демократический век: мировое господство авторитаризма", где среди прочего привели максимально меркантильное объяснение глобального взлета либеральной демократии во второй половине ХХ века. По мнению авторов, модель оказалась привлекательной "не столько из-за ее норм и ценностей, сколько из-за сопутствующего ей экономического и геополитического преуспевания". К моменту обрушения Советского Союза казалось, что идеалы гражданственности и материальное благополучие спаяны воедино, а несвобода – вечный тормоз на пути к процветающему обществу. "Конец истории", воспетый Фукуямой, выглядел в этом смысле чем-то таким же естественным, как восход солнца. Однако несколько десятилетий спустя картина изменилась.

Уже не первые

Вес демократий на международной арене стал снижаться, а вклад авторитарных стран в мировую экономику – стремительно расти. "В 1990 году "несвободные" страны (самая низкая категория рейтинга Freedom House, не включающая "частично свободные" страны, к числу которых принадлежит, в частности, Сингапур) располагали 12% мирового дохода. Сейчас их показатель составляет 33%, что соответствует уровню, который был достигнут ими в начале 1930-х, когда Европа переживала подъем фашизма, и превышает показатели времен "холодной войны", когда могущество Советского Союза находилось в зените", – приводят статистику авторы.

При этом все больше граждан в разных концах мира начинают равнодушно относиться к тому, при каком режиме они живут. "В то время как две трети американцев старше 65 лет говорят, что для них факт проживания в демократическом государстве имеет первостепенное значение, – пишут Мунк и Фоа, – в возрастной категории до 35 лет такой позиции не придерживается даже треть респондентов".

Может ли либеральная демократия превратиться в пережиток прошлого в самом своем сердце – США? Вполне. Стране для этого достаточно пасть жертвой своей собственной пропаганды, трубящей повсюду, что Америка – the best, и с ней не может случиться ничего плохого

Эта пропаганда долгие годы утверждала, что Америка – "двойной лидер": лучшая среди мировых демократий и сильнейшая экономика. Первое уже далеко не так. А второе испытывает на себе множество вызовов, главный из которых – расцвет Китая.

Соединенные Штаты, "коренник" западного мира, потихоньку утрачивают особенности, делавшие их устойчивой и процветающей демократической системой: относительное равенство, динамичный рост доходов большинства граждан и осознание факта, что их авторитарные противники живут гораздо беднее. Общество серьезно поляризовано по уровню доходов. Если в 1970-е на 1% самых богатых граждан приходились 8% всех доходов страны до уплаты прямых налогов, то сегодня этот показатель достигает 20%. Коронакризис ударил по американцам не менее, чем по жителям других стран. В апреле в США зафиксировали наибольший рост безработицы за один месяц с периода Великой Депрессии. За период с марта по начало мая 33 млн человек подали на пособие по безработице, а ее уровень составил 14,7%. Наконец, выиграть нокаутом у авторитаризма, увы, не получается. Из 15 стран мира с наиболее высоким среднедушевым доходом две трети не являются демократиями.

Обман оптики

Эксперт по Китаю и Восточной Азии Пол Хир в своей статье для The National Interest связывает не слишком успешную конкуренцию Вашингтона с Пекином с неповоротливостью американских властей в борьбе с пандемией COVID-19 и внутренними проблемами, типа той, что была вызвана смертью Джорджа Флойда. А еще одна публикация в Foreign Policy пеняет политическому истеблишменту США на самоуспокоенность и привычку "комфортно наблюдать" за устойчивым разрушением демократических норм страны. Все это коренится в понятии американской исключительности. При таком мировоззрении, считают авторы, "Соединенные Штаты изображаются, видятся и часто верят в то, что их граждане коренным образом отличаются от своих глобальных коллег — зачастую таким образом, что это поднимает их выше критики".

Такой вполне пропагандистский взгляд в стиле "белокурые друзья, рыжие враги" подпитывается усилиями организаций, занимающихся анализом глобальных демократических тенденций. К примеру, Freedom House. Долгое время эта неправительственная структура, на две трети и выше финансируемая правительством США, выдавала американскую демократию за некий "золотой стандарт". Еще два года назад та была, по мнению Freedom House, идеальной. Хотя многие другие институты говорили совсем об ином. К примеру, The Economist Intelligence Unit (Великобритания) второй год подряд ставит Соединенные Штаты на 25-е место, загоняя их в пул стран с "несовершенной демократией". В 2019-м чуть выше, но такими же "несовершенными", оказались Южная Корея и Япония. Чуть ниже – Мальта, Эстония, Израиль и Ботсвана.

В последнее время, как пишут в упомянутой статье в Foreign Policy, во Freedom House "выражают серьезную обеспокоенность в связи с нисходящей траекторией демократии в США, а также ее глобальными последствиями". Но этому еще только "предстоит полностью проникнуть в национальное самосознание".

Экзальтация "прав человека"

Возможно, к такому "проникновению" американцев подтолкнул удушение полицейским задержанного гражданина в Миннеаполисе. В конце концов, общество всегда достаточно горько платит за собственное самодовольство. Как правило, шоком. Особенно сильным — в странах, отличающихся мультикультурализмом.

Протесты, последовавшие за смертью Джорджа Флойда, были красноречивой иллюстрацией ситуации, которую американскому обществу еще только предстоит осмыслить. Не менее красноречивым было то, по каким лекалам готовы были кроить это осмысление представители белой Америки. По тем же, что и прежде. Пропагандистским. Только взятым со знаком минус.

Если раньше впечатлительные граждане страны верили в силу своей демократии, то теперь некоторых из них можно было без труда склонить к мысли об "общей вине"

На пике протестов против случившегося в Миннеаполисе производитель клипов в видеосервисе YouTube, известный публике как Ловкий Парень Санчес, запустил свой "лайвстрим" с улиц Нью-Йорка. Он подходил к белым женщинам, врал, что он представитель организации Black lives metter ("Жизни черных имеют значение"), и просил встать на колени в знак солидарности с Джорджем Флойдом. Если такое происходило (а такое происходило довольно часто), Санчес просил дам вдобавок извиниться за потомственное обладание "белой привилегией". Пять раз ему это удалось. Как удалось в двух случаях спровоцировать собеседниц на признание в участии в преступлениях против меньшинств просто по факту обладания белой кожей. Впасть в экзальтацию "прав человека" — то есть поддаться новому, "правильному" взгляду на причины того, что не так "в датском королевстве", — оказалось так же просто, как подпасть под влияние пропаганды, которую ранее навязывало правительство, Freedom House и прочие.

Симптоматично, что авторы публикации в Foreign Policy сперва находят общие черты между тем, что происходит в Америке, и хаосом т.н. развивающихся стран — от Филиппин и до Венесуэлы, но затем приходят к парадоксальному выводу: "США нуждаются в дозе собственного лекарства". Того самого, над созданием которого и трудятся авторы статьи — профессор демократии из университета Бирмингема и сооснователь продемократической некоммерческой организации, занимающийся развитием Африки.

Make DARPA Great Again

Если такая резкая "смена вех" срабатывает внутри общества, то чего же можно требовать от ситуаций, о которых американцы знают лишь понаслышке? Естественно, что любые оценки, которые сегодня даются в Соединенных Штатах тому же Китаю, воспринимаются как истинные. Таким образом в отношении КНР возникает то, что обозреватели называют "новым консенсусом". Его поддерживают обе партии, военный истеблишмент и основные СМИ. А позиция общества, как пишет автор книги "Постамериканский мир будущего" Фарид Закария в №1 журнала Foreign Affairs за текущий год, "сместилась к практически инстинктивной враждебности: по данным опросов, 60% американцев сегодня негативно относятся к КНР, и это рекордный показатель с 2005 г., когда Pew Research Center начал проводить исследование. Но вашингтонская элита подкрепляет свою позицию аргументами "более убедительными, чем правда".

Хуже всего для самих США то, что в этом самозабвенном рисовании образа врага американский политикум не стремится понять реальное положение вещей

Технологии, AI, коммуникации, хранение энергии, торговая политика – все подается сквозь искажающую идеологическую призму. "На международных свободных рынках Америка создала систему конкуренции, в которой Вашингтон терпит неудачу, потому что Соединенные Штаты начали верить в свою собственную пропаганду", – пишет в The National Interest Азим Ибрагим, директор Центра глобальной политики в Вашингтоне. Его статья имеет красноречивый заголовок: "Уменьшение зависимости Америки от Китая является ныне стратегической необходимостью. Можно ли возродить силу таких проектов, как DARPA и NASA?"

ПУСТИЛИ НА САМОТЕК. Америка создала систему международной конкуренции, в которой Вашингтон терпит неудачу

О последней все помнят. К тому же о ней не дает забыть Илон Маск, отправляющий астронавтов NASA на МКС на своем "SpaceX Сrew Dragon". А DARPA – это Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Оно было основано в 1958 году в ответ на запуск СССР первого искусственного спутника Земли. Его задача – сохранение технологического превосходства американских вооруженных сил. Именно DARPA отвечало за финансирование разработки университетами распределенной компьютерной сети ARPANET, из которой впоследствии появился Интернет. Но сегодня, считает Ибрагим, технологическое превосходство Соединенных Штатов под большим вопросом. Америка отстает от Китая по целому ряду позиций. И если она не хочет проиграть, она должна изменить свои подходы.

"Вашингтон не может просто либерализовать рынки, защитить все правительственные инициативы в области науки и исследований и надеяться на лучшее, как это делалось на протяжении десятилетий. Эти вещи должны быть сделаны с намерением и предусмотрительностью. И они требуют серьезного финансирования – как это делал Вашингтон во время и после Второй мировой войны. Если Вашингтон будет ждать, пока эти вещи начнут развиваться сами собой, этого не случится. Китай будет их развивать. И Запад должен будет выпрашивать у Пекина разрешения на их использование, если демократические государства хотят, чтобы их экономика оставалась конкурентоспособной до конца этого столетия".

Как тебе такое, Илон Маск? Сумеет ли Америка прекратить то, что она успешно делала последнее время: падать под бременем собственной пропаганды, изначально предназначенной для других стран?