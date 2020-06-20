В столице штата Северная Каролина протестующие против расизма снесли две статуи солдатам-конфедриратам. Одну их них – повесили на фонарном столбе.

19 июня в США отмечался День освобождения от рабства, который в этом году сопровождался массовыми митингами. В городе Роли (столица штата Северная Каролина) протестующие после марша по улицам решили повалить статую солдатам-конфедератом, установленным на монументе возле местного Капитолия, пишет News Observer.

Протестующие набросили веревки на статуи, но сразу не смогли их повалить. После этого вмешалась полиция и отогнала их. Однако через несколько часов протестующие вернулись и в этот раз достигли цели.

Первую из поваленных статуй один из протестующих показательно придушил коленом, повторяя действия полицейских при смертельном задержании Джорджа Флойда. На памятник также повесили табличку с надписью Black Lives Matter и списком темнокожих, убитых полицией, после чего протянули по улице и повесили на фонарном столбе.

Еще одну поваленную статую протестующие перенесли и положили возле входа в суд.

Как ранее сообщал Фокус:

Власти Антверпена, в ответ на протесты бельгийцев против расизма, демонтировали памятник королю Бельгии Леопольду II, правление которого известно жестокой колониальной политикой в африканских владениях на территории нынешней Демократической Республики Конго.