Протестующие против расизма и полицейского произвола в Портленде снесли памятник одному из основателей США – первому президенту Джорджу Вашингтону

Протестующие сначала накинули на статую американский флаг, потом его подожгли, а после этого опрокинули памятник, передает телеканал CBS.

Облив опрокинутый памятник красной краской, демонстранты оставили на нем надпись "1619". В США считается, что именно в этом году в страну из стран Африки прибыли первые рабы.

Как сообщает Newsweek, это уже четвертый снесенный памятник в штате Орегон за последнюю неделю.

Джордж Вашингтон является одним из отцов-основателей США, который возглавлял армию во время войны за независимость США. Позднее он был избран председателем Конституционного конвента, который написал первую американскую Конституцию в 1787 году. В настоящее время активисты часто критикуют первого президента страны за то, что тот был рабовладельцем.

Как ранее сообщал Фокус:

В Ричмонде (штате Виргиния, США) протестующие против расизма повалили и сбросили в воду статую Христофора Колумба.