В США протестующие против расизма снесли и утопили в озере памятник Колумбу

В Ричмонде (штате Виргиния, США) протестующие против расизма повалили и сбросили в воду статую Христофора Колумба.

Об этом сообщает NBC 12.

Инцидент произошел в парке Берд, в котором собрались около 1000 протестующих, передает New York Post.

Протестующие сначала расписали памятник балончиками. В частности, один из них написал "Колумб представляет собой геноцид". После этого монумент повали с помощью веревок и подожгли. Дальше протестующие оттащили его на 60 метров и сбросили в озеро Берд-Парк.

"Мы должны начать с того, с чего все началось. Мы должны начать с людей, которые стояли первыми на этой земле", – заявил активист.

Кроме того, в разгар разрушения памятника, протестующие напали на фотографа NBC 12. Толпа людей махала плакатами в лицо фотографу, схватила его и сломала его камеру.

На фоне проестов против расизма в США и других странах, протестующие сносят памятники историческим деятелям. Так, 9 июня в английском Бристоле протестующие снесли памятник меценату XVII века Эдварду Колстону, который разбогател на работорговле.

Как ранее сообщал Фокус:

25 мая в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать. Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США.

В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти Джорджа Флойда, ввели комендантский час, а президент Дональд Трамп даже грозился использовать для подавления протестов войска.