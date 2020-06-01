В США протестующие против расизма снесли и утопили в озере памятник Колумбу
Протестующие протащили памятник 60 метров и сбросили в реку
В Ричмонде (штате Виргиния, США) протестующие против расизма повалили и сбросили в воду статую Христофора Колумба.
Об этом сообщает NBC 12.
Инцидент произошел в парке Берд, в котором собрались около 1000 протестующих, передает New York Post.
Протестующие сначала расписали памятник балончиками. В частности, один из них написал "Колумб представляет собой геноцид". После этого монумент повали с помощью веревок и подожгли. Дальше протестующие оттащили его на 60 метров и сбросили в озеро Берд-Парк.
"Мы должны начать с того, с чего все началось. Мы должны начать с людей, которые стояли первыми на этой земле", – заявил активист.
Кроме того, в разгар разрушения памятника, протестующие напали на фотографа NBC 12. Толпа людей махала плакатами в лицо фотографу, схватила его и сломала его камеру.
На фоне проестов против расизма в США и других странах, протестующие сносят памятники историческим деятелям. Так, 9 июня в английском Бристоле протестующие снесли памятник меценату XVII века Эдварду Колстону, который разбогател на работорговле.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 мая в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать. Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США.
- В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти Джорджа Флойда, ввели комендантский час, а президент Дональд Трамп даже грозился использовать для подавления протестов войска.
- Многочисленные митинги периодически переходят в столкновения с полицией, а под прикрытиям протестов мародеры устраивают погромы, грабежи и вступают в перестрелки с полицией.