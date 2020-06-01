В США при сносе памятника президенту конфедератов нашли 84-летний бурбон

Кто и зачем оставил такой сюрприз, неизвестно

В американском Франкфорте в штате Кентукки, рабочие, демонтировавшие памятник единственному президенту Конфедеративных штатов Америки Джефферсону Дэвису, нашли 84-летний бурбон Glenmore Kentucky и газету, выпущенную в день установки скульптуры – 20 октября 1936 года.

Об этом пишет New York Post.

Кто и зачем оставил такой сюрприз, неизвестно. Местные репортеры предположили, что в бутылке могла находиться записка, но как позже выяснилось, ее там не оказалось.

Решение о демонтаже памятника было единогласно принято в пятницу Комиссией по исторической собственности штата.

Джефферсон Дэвис, сенатор США, ставший первым и последним президентом Конфедеративных штатов Америки, умер в 1889 году. Позже ему было предъявлено обвинение в государственной измене, но его не судили.

Статуя Дэвиса будет перенесена в государственный парк в город Фэрвью, штат Кентукки, где он родился.

Отметим, в ходе протестов в США против расизма активисты начали сносить памятники деятелям времен Гражданской войны, которые сражались на стороне рабовладельческого Юга.

Как ранее сообщал Фокус:

В Ричмонде (штате Виргиния, США) протестующие против расизма повалили и сбросили в воду статую Христофора Колумба.