Медведчук – Зеленскому: Исправлять ситуацию в стране должны профессионалы

Исправлять ситуацию в стране должны люди, которые могут это сделать, это должны быть профессионалы своего дела. Такое мнение выразил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, в открытом письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Сегодня Зеленский президент. Монобольшинство, которого не было в истории украинского парламентаризма. 254, а сейчас 249 народных депутатов – это депутаты, представляющие партию «Слуга народа». Правительство полностью сформировано даже не этим большинством, чего требует Конституция, а именно президентом. Возникает вопрос: а зачем дальнейшее перетягивание одеяла на себя, в условиях уже парламентско-президентской формы правления? Зачем эти действия, вместо того, чтобы строить страну, делать ее успешной, набирать команду профессионалов, которые могут справиться с теми вызовами, которые ему перешли по наследству, и которые существуют сегодня, с учетом ситуации и в мире, и в, частности, в нашей стране", – отметил он.

По мнению политика, Зеленский занимается действиями, которые могли бы сконцентрировать те или иные функции в его руках.

"Это и обращение в парламент, которое было направлено в Конституционный суд, и уже получило свою оценку. Причем, оценку в соответствии с Конституцией – об увеличении объема прав президента в вопросах назначения руководителей правоохранительных органов, и многого другого. Так не бывает – есть основной закон, и надо не просто ему следовать, тем более, что президент Украины является гарантом соблюдения Конституции, а не человеком, который меняет ее под себя. Поэтому здесь эти все действия неправильные", – уверен Медведчук и назвал правильные шаги.

"Правильные действия – это сегодня создавать правительство, которое бы отвечало интересам всей страны. И, в первую очередь, отвечало бы высокому уровню профессионализма. Должны прийти люди, которые понимают в этом смысл, люди, которые могут исправить ситуацию в стране. Люди, которые могут навести порядок во всех сферах для того, чтобы идти по пути построения Украины, как успешной страны. Вот это главная стратегическая задача для президента, и для страны в целом. И я уверен, что украинский народ, если он увидит такие действия со стороны президента, всегда их поддержит, потому что это выход с той кризисной, сложной, тяжелейшей ситуации, в которую попали люди – большинство населения нашей страны. И этого терпеть нельзя. Это надо исправлять – исправлять для улучшения жизни, уровня жизни, и уровня благосостояния наших людей", – добавил Медведчук.

Ранее Медведчук заявлял, что украинской власти не о "демократическом управлении" надо говорить с европейцами, а спросить, почему из-за советов Запада у нас все больше долгов и меньше порядка.