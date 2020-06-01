Мир на Донбассе, тарифы, украинизация. Медведчук обратился с открытым письмом к Зеленскому

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором призвал его выполнить Минские соглашения, снизить тарифы и прекратить "принудительную украинцизацию".

Медведчук заявил, что для установления мира есть один "реальный инструмент" – Минские соглашения".

"И их надо выполнять. Разумеется, это трудно. И национал-радикалы выступают категорически против этого. Но я надеюсь и искренне верю, что вы не президент национал-радикалов, как прежний глава государства. Для решения этой задачи вам потребуются и сила, и поддержка, и помощь, которую Вы обязательно получите, действуя в интересах украинских граждан. От Вас требуется только готовность действовать и решимость, которую надо продемонстрировать", - пишет глава ОПЗЖ.

Медведчук также пишет, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги сейчас "просто неподъемные для украинцев", "цифры взяты с потолка."

"Изменить эту ситуацию непросто. Именно президент, думающий о своем народе, обязан дать бой многочисленной банде жуликов и мародеров, олигархов, коррумпированных чиновников и международных ростовщиков, которые продолжают наживаться за счет растущей нищеты украинцев", – говорится в письме.

Также Медведчук требует прекратить "принудительную украинизацию".

"Вы же русскоязычный человек ‒ не делайте над собой усилий, выдавая себя за другого. Не идите на поводу у "профессиональных патриотов", иначе окажетесь с ними в одной лодке, а ничего другого, кроме как кричать о якобы любви к Украине, они не умеют, срок политической годности их краток, да и особым уважением даже в собственной среде пользуются только те из них, кто присосался к тем или иным международным грантам. Защитите русский и языки национальных меньшинств", – пишет глава ОПЗЖ.

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