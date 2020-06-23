Разумков не видит оснований для переноса местных выборов
Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Местные выборы предусмотрены Конституцией. И изменить сейчас эти сроки, перенести их каким-то образом достаточно трудно. Юридических механизмов и оснований, почему это надо будет сделать, пока, по состоянию на сегодня, я не вижу", – сказал Разумков.
Спикер Рады надеется, что Будем надеяться, в Украине будет все хорошо и в стране спокойно пройдут выборы осенью этого года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно в Корниенко заявил, что желающих идти на местные выборы от "Слуги народа" уже достаточно много, но для них устроят отбор.
- В партии также обещают учить претендентов онлайн и офлайн по таким темам, как местное самоуправление, местная власть и права депутата.