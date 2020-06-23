Разумков не видит оснований для переноса местных выборов

Политика
Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Местные выборы предусмотрены Конституцией. И изменить сейчас эти сроки, перенести их каким-то образом достаточно трудно. Юридических механизмов и оснований, почему это надо будет сделать, пока, по состоянию на сегодня, я не вижу", – сказал Разумков.

Спикер Рады надеется, что  Будем надеяться, в Украине будет все хорошо и в стране спокойно пройдут выборы осенью этого года.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В партии также обещают учить претендентов онлайн и офлайн по таким темам, как местное самоуправление, местная власть и права депутата.