Разумков не видит оснований для переноса местных выборов

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Местные выборы предусмотрены Конституцией. И изменить сейчас эти сроки, перенести их каким-то образом достаточно трудно. Юридических механизмов и оснований, почему это надо будет сделать, пока, по состоянию на сегодня, я не вижу", – сказал Разумков.

Спикер Рады надеется, что Будем надеяться, в Украине будет все хорошо и в стране спокойно пройдут выборы осенью этого года.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно в Корниенко заявил, что желающих идти на местные выборы от "Слуги народа" уже достаточно много, но для них устроят отбор.