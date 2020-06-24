Нардеп от "СН" Галина Третьякова заявила, что в бедных семьях рождаются дети "очень низкого качества"

Глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова ("Слуга народа") заявила, что в семьях, которые рожают детей ради получения соцпомощи, появляются "дети очень низкого качества". Об этом она заявила во время вебинара Киевской школы экономики еще в мае 2020 года, однако ее слова получили огласку только сейчас. В Федерации профсоюзов уже потребовали отставки Третьяковой.

"Когда предоставляем деньги, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а чтобы получить материальную помощь, то получим, скажу жестко, детей очень низкого качества, которые приводят к тому что они также садятся на общественные деньги".

Также Третьякова привела в пример Великобританию, где некий замминистра соцполитики когда-то предлагал в обмен на госпомощь стерилизовать ее получателей, а также опыт Сингапура, где Ли Куан Ю якобы "стерилизовал женщин у которых не было высшего образования".

"Очень жестокими методами, я бы сказала, садистскими, выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами. Песню нужно петь тому, кто каждый день встает на защиту своей родины, своего дома, на то, чтобы кормить своих содержанцев. Все, кто этого не делает, не могут относить себя к достойной жизни. Так, я считаю, нужно защищать простого человека", — сказала также Третьякова.

Совет Федерации профсоюзов по вопросам равноправия женщин и мужчин уже потребовал отозвать Третьякову с должности главы комитета Рады по соцполитике. Соответствующее обращение на имя главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова опубликовано на сайте Федерации профсоюзов.

В частности, в своем заявлении члены совета федерации называют заявление Третьяковой "вопиющим антидостижением" и отмечают, что оно нарушает две статьи общей Декаларации прав человека и 5 статей Конституции.

"Во время выступления на вебинаре, который организовала Киевская школа экономики в мае 2020 года, Третьякова говорила о "стерилизации лиц", которые хотят получать соцпомощь, и "стерилизации женщин", у которых нет высшего образования. Также она утверждала, что лучший официальный курс в сфере соцполитики — непредоставление женщинам соцпомощи в случае, когда их дети будут "очень низкого качества", — объясняют в Федерации причины обращения к Разумкову.

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Параллельно с этим вокруг "СН" разгорелся еще один скандал: 23 июня на брифинге в Николаеве Корниенко высказался Арахамии о "слуге" Ирине Аллахвердиевой: "Баба рабочая, как корабельная сосна. Она здесь отх...ярит триста встреч за четыре месяца. И выиграет".

Сама Аллахвердиева заявила, что опубликованное видео, на котором обсуждают ее внешние данные, – монтаж. "Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что ни говорили ничего из опубликованного… В предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов", – заверила нардеп.