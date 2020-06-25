Кабмин назначил главой МОН Сергея Шкарлета в обход Рады

Кабминет Министров назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования. Для этого в МОН создали новую должность замминистра, на которую назначили Шкарлета, а потом и сделали его и.о. министра.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также поблагодарил за проделанную работу Любомиру Мандзий, которая исполняла обязанности министра образования с 23 марта.

Шкарлет родился в 1972 году. В 2008 году защитил докторскую диссертацию. В 2001 году стал ректором частного Черниговского института информации, бизнеса и права, а с 2010 года и до последнего момента возглавлял государственный Черниговский национальный технологический университет.

Шкарлет автор – более 120 научных работ, но в 2020 году в части из них обнаружили фрагменты плагиата, хотя он сам все обвинения отрицает.

В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии Регионов. Тогда в одном из интервью он рассказывал, что с 2004 года поддерживал Виктора Януковича и полностью разделяет "взгляды и принципы" Партии Регионов. В 2015 году он баллотировался в депутаты облстовета уже от БПП, но не прошел.

Кандидатуру Шкарлета на должность министра предложили Владимиру Зеленскому ректоры. Он дважды ходил на собеседование в профильный комитет Рады, но там его кандидатуру не поддержали. Еще 17 июня премьер Денис Шмыгаль внес представление в парламент о назначении Шкарлета министром, но в итоге его кандидатуру на голосование не выносили.