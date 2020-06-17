Шмыгаль внес постановление о назначении Шкарлета министром образования

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Пстановление №3675 передано на рассмотрение руководству парламента.

Текст постановления на данный момент отсутствует.

Ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет назывался главным кандидатом на должность министра образования. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский областной совет от "Партии регионов", а в 2015 баллотировался от "Блока Петра Порошенко".

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития не поддержал обновленную программу действий правительства и рекомендовал Раде определиться относительно документа путем голосования.

Как ранее сообщал Фокус:

1 июня Шмыгаль обнародовал подробности программы по стимулированию экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.