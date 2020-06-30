Высокая самооценка. Как в МВД оценивают результаты пятилетней реформы ведомства

Министр должен стать фигурой, равноудалённой от всех служб системы МВД.

Арсен Аваков — первый министр внутренних дел, отказавшийся от огромного числа полномочий. Он передал тактическое управление Нацполицией, Нацгвардией, пограничной службой, Госслужбой по чрезвычайным ситуациям и Государственной миграционной службой профессиональным командирам. Сам он координирует их работу, лоббирует их интересы, определяет стратегию реализации государственной политики в сфере внутренних дел. МВД деполитизировано, демилитаризовано, децентрализовано и лишено репрессивных функций.

Чистка личного состава МВД должна устранить коррупционный элемент.

Ставить вопрос о борьбе с коррупцией в системы МВД в отрыве от остальной части правоохранительной системы и общества в целом не совсем корректно. Однако мы вводим электронные сервисы, снижающие коррупционные риски, совершенствуем систему отбора новых сотрудников, системно выявляем недобросовестных полицейских. До 90% производств в отношении сотрудников Нацполиции Государственное бюро расследований открывает по материалам Департамента внутренней безопасности — это невиданный в нашей истории показатель!

"Самый убедительный аргумент — уровень доверия к полиции, который, по данным крупнейших независимых социологических служб, сегодня составляет 43,7%"

За 2019-й и четыре месяца 2020 года по материалам Департамента начаты 1037 уголовных производств относительно полицейских, сообщены 482 подозрения. Это почти два уголовных производства и одно подозрение в день.Составлены 1206 административных протокола в отношении полицейских за нарушение антикоррупционного законодательства. Проведены 4622 целевые проверки, по результатам которых 2724 лица привлечены к дисциплинарной ответственности; уволены 178 человек — каждую неделю увольняют по негативным мотивам два-три работника полиции.

Ликвидировали самые одиозные и коррупционноёмкие подразделения: ГАИ, МРЭО, транспортную и ветеринарную милицию. Созданы современные высокотехнологичные структуры: Сервисный центр МВД, патрульная полиция, полиция диалога.

Работа полицейского должна стать высокооплачиваемой, чтобы сотрудники ею дорожили.

С 1 июня 2020 года минимальная зарплата сотрудника полиции — новичка без выслуги лет — составляет 13,2 тыс. грн. Однако уровень зарплат зависит не от МВД и не от министра, а от состояния экономики страны. Поэтому кроме повышения зарплат сотрудникам, улучшения материально-технической базы, ремонта зданий, обеспечения современной техникой и автомобилями МВД в 2018-м начало внедрять новую мотивационную программу, предусматривающую приобретение сотрудниками жилья на условиях льготного финансового лизинга. В 2018 году из госбюджета на это выделили 1,6 млрд грн.

За первый год в рамках программы приобретено 1476 квартир в разных регионах Украины. 58% из них получили работники полиции и 42% — спасатели ГСЧС.

Должна быть устранена проблема некомпетентности в правоохранительных органах.

В 2020 году в НПУ реализовывают 17 международных проектов. За период становления украинской полиции к обмену опытом с нашими правоохранителями привлекались эксперты более 50 стран мира. 5 июля 2017 года создана Академия патрульной полиции. Там команда преподавателей-практиков обеспечивает первичную профессиональную подготовку полицейских продолжительностью шесть месяцев. К тому же ещё в июле 2015 года объявили о создании единого универсального подразделения полиции особого назначения — КОРД. Это спецназ, похожий по принципам действия на американский SWAT, с новым уровнем профессионального стандарта и современным тактическим и техническим оснащением.

Реакция на правонарушения должна стать максимально быстрой.

Время прибытия полиции на вызов сократилось: в городах с 15–20 минут до семи, а в селах — с одного-двух часов до 20 минут. В 32 городах Украины работает Патрульная полиция — мы заменили пешие патрули мобильными патрульными группами, которые обеспечены современными автомобилями и средствами связи. За время существования Нацполиции её автопарк пополнился 2574 единицами современных транспортных средств. Для улучшения коммуникации органов полиции и граждан разработано мобильное приложение MyPol.

Кроме того, с февраля 2016 года в малых городах и сельских районах функционируют Группы быстрого реагирования. В прошлом году мы начали проект "Полицейский офицер громады". Сегодня в 10 регионах страны работают 190 полицейских офицеров громады, проект охватывает 251 территориальную общину с численностью населения 2 млн человек.