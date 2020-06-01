Продавец страха. Как Аваков стал вечным министром МВД
Старые бизнес-связи, умение подчинить себе систему или выгодная сделка с президентом Владимиром Зеленским? Фокус проанализировал причины, по которым Арсен Аваков до сих пор остается в кресле министра внутренних дел
— Будний день, девять утра, дождь, карантин, а на площади перед Верховной Радой тысяча людей. Не партийцы, не представители общественных организаций, а простые киевляне — программисты, музыканты, журналисты. Мы хотим жить в свободной и безопасной стране, знать, что полиция на стороне добра, а не унижает и не убивает тех, кто к ней обращается, — говорит Елизавета Жарикова, одна из организаторов акции за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
Она, как и большинство собравшихся у стен парламента, уверена, что для увольнения чиновника есть минимум две причины: провал реформы полиции и саботаж расследований резонансных преступлений.
— За нашими спинами шепчутся, что нам заплатил Сорос, но мы понимаем, что это попытка нас заглушить. Они не хотят диалога, — продолжает активистка.
Аваков тем временем выступает в самом парламенте. С трибуны он говорит, что "негативные резонансные события" происходят в любой полиции любой страны мира, и обещает требовать жесткого наказания для провинившихся людей в форме. Министр рассказывает, что украинская полиция — срез общества, в котором есть и достойные люди, и негодяи, акцентируя на том, что поддержка полиции высока: ей доверяют 43% граждан.
— Слушая эти заявления и вопросы депутатов, складывается впечатление, что мы живем с депутатами и министрами в разных измерениях. Они упорно настаивают, что замены главе МВД нет, что Аваков — "эффективный министр", — говорит Жарикова. И тут же добавляет, что, согласно апрельским опросам Центра Разумкова, Авакову не доверяют 69% украинцев.
Тяжелая ноша
В должности министра внутренних дел Арсен Аваков пребывает более шести лет. Весной 2014-го именно он не пошел на переговоры с террористами, отдал приказ штурмовать здание Харьковской облгосадминистрации, тем самым спасая Украину от создания еще одной квазиреспублики. После называл себя "русскоязычным украинским националистом", помогал создавать добровольческие батальоны и переформатировать внутренние войска в Национальную гвардию. При нем же стартовала масштабная реформа полиции под руководством грузинских экспертов.
"В глазах Зеленского Аваков — самый опытный министр, организованный, эффективный" Владимир Фесенко, политолог
Но вскоре реформы забуксовали. И если сначала казалось, что трудности временные, что за несколько месяцев и даже лет изменить прогнившую систему невозможно, то позднее пришло понимание, что стремиться к победному финишу министр перестал. Первым серьезным звоночком стала провальная переаттестация сотрудников, в результате которой 92% старых кадров остались на своих местах, а те, кто аттестацию провалил, восстановились через суд. Полицию продолжали обвинять в крышевании нелегальной добычи янтаря, игорного бизнеса и рынка секс-услуг.
— Да, Аваков создал полицейскую структуру, которая внешне отвечает европейским стандартам. Например, в ведомстве появился отдел надзора за правами человека и по борьбе с домашним насилием. Улучшилось оснащение полиции. Но главная проблема — люди — не решена, — считает Константин Батозский, в прошлом помощник главы Донецкой облгосадминистрации, директор "Агентства развития Приазовья". — Аваков пришел на должность под лозунгом "Надо бороться с мусорской системой", но по факту возглавил ее, в очередной раз доказав, что свежий огурец, попадая в банку с солеными, очень скоро становится таким же соленым.
Саботажем и круговой порукой происходящее в МВД с 2014 года называет адвокат семей Героев Небесной сотни Виталий Тытыч:
— Министр отказался содействовать в расследовании дел Майдана, проводить эффективные внутренние расследования, покрывал уничтожение улик, фактически не сдавал своих. В результате подозреваемые в убийствах оставались и остаются в структурах МВД.
Да, сегодня министр обещает строго наказать двух полицейских, которые в ночь на 24 мая в полицейском участке городка Кагарлык, недалеко от столицы, избили и изнасиловали 26-летнюю женщину. Эта история и вызвала новую волну протестов с требованием отставки Авакова. Притом министр не объясняет, как в Кривом Озере Николаевской области четверо из шести полицейских, в упор расстрелявших Александра Цукермана на глазах у его жены, успешно прошли переаттестацию. Не говорит и о том, почему полиция не в состоянии предупредить бандитские разборки в центре города, как это произошло в Броварах под Киевом 29 мая.
В одной связке
— Министр — это человек системы, если говорить о кланово-олигархическом порядке правления, который до сих пор существует в Украине, — уверен Евгений Крапивин, эксперт по реформе полиции из Центра политико-правовых реформ. — Он стал ее частью еще в период руководства Харьковщиной, что и позволило удержаться на должности последние шесть лет.
В политику Аваков пришел из газового бизнеса. В 2004-м стал заместителем главы харьковского областного штаба оппозиционного кандидата в президенты Виктора Ющенко, после его победы занял кресло главы Харьковской облгосадминистрации.
ГОЛОС УЛИЦЫ. Протестующие уверены, что есть минимум две причины для отставки министра: провал реформы полиции и саботаж расследований резонансных преступлений (фото: УНИАН)
Харьковская область — родной для Авакова регион. Именно там находились его активы: банк "Базис", недвижимость, супермаркеты, отель, хлебозавод и энергетические компании по добыче газа. В 2011-м Фокус оценивал состояние Авакова в $283 млн. Но с приходом Виктора Януковича на пост президента, а Геннадия Кернеса — на должность мэра Харькова (Аваков уступил ему 0,63% голосов избирателей) большинство активов нынешний министр внутренних дел потерял. Более того, бежал в Италию и вернулся в Украину только после избрания в парламент. Как говорят активисты Харьковского антикоррупционного центра, после Революции достоинства Аваков не только вернул себе активы, но и наладил отношения с бывшими неприятелями.
— Несмотря на непростые отношения между Аваковым и Кернесом, они сохраняют "холодное перемирие", — замечает харьковский юрист Владимир Рысенко. — А иначе зачем мэрия без всяких условий выделила землю под всю недвижимость, которая вернулась министру после 2014 года?
Харьковскую область Аваков тоже контролирует. Губернатор Алексей Кучер, ранее депутат от "Слуги народа", — не чужой ему человек. В прошлом Кучер-адвокат представлял интересы одного из фигурантов дела о "рюкзаках Авакова" — харьковского бизнесмена Владимира Литвина. Напомним, детективы НАБУ выявили, что в 2015 году МВД закупало рюкзаки для Нацгвардии по завышенной цене, по этому случаю правоохранители даже задержали сына Авакова — Александра. В итоге Литвин как представитель фирмы — победителя тендера вину в мошенничестве и подделке документов взял на себя и отделался условным сроком. Производство в отношении Авакова-младшего закрыли. После Вова-рюкзак, как его называют в харьковских кругах, был негласным советником Кучера.
Аваков также тесно связан с харьковчанкой Ириной Венедиктовой, которая 17 марта этого года стала генеральным прокурором Украины. Журналисты программы "Схемы" обнаружили, что брат Венедиктовой работал в бизнесе семьи главы МВД. Кроме того, муж Венедиктовой не так давно получил должность замначальника Департамента киберполиции Украины.
Политик наших дней
Во времена президента Петра Порошенко Авакова называли его противовесом. На должность министра политика лоббировал Арсений Яценюк, который не хотел, чтобы президент, в чьем ведении находится выбор кандидатуры главы СБУ и генпрокурора, сконцентрировал в своих руках еще и управление полицией и Нацгвардией.
Вскоре у министра внутренних дел появились не только политические союзники, но и реальное влияние на процессы в стране. В первую очередь благодаря депутатской поддержке: в парламенте прошлого созыва у него был 81 депутат от "Народного Фронта", способный повлиять на одобрение министерских инициатив. Во вторую — благодаря постепенному расширению влияния на правоохранительные органы.
— С 2014 года министр закрывал глаза на некоторые проступки военизированных подразделений, и они становились их общей тайной, — продолжает политолог Константин Батозский. — Все понимали и понимают, что если однажды министр попросит, то его просьбу придется выполнить. В противном случае будут проблемы.
Как это произошло осенью 2014 года с добровольческим батальоном "Шахтерск", состоящим из 700 бойцов. Аваков его распустил. Официальная версия — отсутствие дисциплины и мародерство. Бойцы же утверждали, что причина в другом: якобы подразделение отказалось выполнять все приказы и просьбы руководства МВД.
"Ермак хочет, чтобы Аваков ушел. Ему не нравится козыряние опытом и роль второго после него" Андрей Золотарев, политолог
Когда премьер Арсений Яценюк ушел и на его место поставили человека Порошенко — Владимира Гройсмана, Аваков сохранил кресло министра. Он принялся противостоять Порошенко, но конфликт был непубличным, приходилось договариваться. Вплоть до зимы 2018–2019 года, когда Аваков переметнулся на сторону кандидата в президенты Владимира Зеленского, пообещав провести честные выборы и сломать схемы Петра Порошенко по подкупу избирателей. Взамен Зеленский пообещал оставить политика в большой игре.
После победы на выборах бывшего актера Авакову пророчили место секретаря СНБО или вице-премьера, поскольку Зеленский сомневался, нужно ли его оставлять в МВД. Но в какой-то момент президент понял, что должной фигуры на его скамейке запасных нет. В результате глава государства выдвинул ряд условий: раскрытие резонансных дел, переформатирование старой команды, а еще — демилитаризация ведомства. В частности, Аваков не должен был препятствовать переподчинению президенту Национальной гвардии. В августе 2019-го в Раду даже внесли соответствующий законопроект, но профильный комитет отправил его на доработку. На выполнение условий Авакову дали полгода. Он согласился.
С тех пор прошло почти десять месяцев. Владимир Зеленский называет его эффективным и надежным. Считает, что именно Аваков не допустил волну возможных протестов в момент принятия закона о рынке сельхозземли и урегулировал ситуацию в Новых Санжарах.
— В глазах Зеленского Аваков — самый опытный министр, организованный, эффективный. Президент к нему прислушивается, — уверен политолог Владимир Фесенко.
Угроза Зеленскому
В отличие от истинных технократов, Аваков видит себя не столько чиновником, сколько политиком. То он рассказывает, что смог противостоять Порошенко, то на международном уровне начинает дискуссии о плане деоккупации и реинтеграции Донбасса, что в принципе недопустимо для министра.
— У него инстинкт политика, — продолжает Фесенко. — Даже в самой сложной ситуации, такой как эпидемия коронавируса, он пытается работать на собственный имидж, постоянно напоминая о себе и своей позиции.
Такой подход не нравится окружению Зеленского. Например, главе Офиса президента Андрею Ермаку. Скорее всего, тот не может простить поездку Авакова в Париж на встречу в "нормандском формате" и его комментарии о нервозности Владислава Суркова или перепалках Владимира Зеленского с Сергеем Лавровым, когда пресс-службы всех сторон предпочитали молчать.
— Ермак хочет, чтобы Аваков ушел. Ему не нравится козыряние опытом и роль второго после него. Этим двоим становится тесно, — считает политолог Андрей Золотарев. Он не исключает, что именно Ермак начал новую кампанию по дискредитации Авакова. — Кагарлык повторяется ежедневно. По-другому полиция не умеет работать, дефицит профессионализма эти ребята компенсируют силой удара.
Зато на стороне Авакова бизнесмен Валерий Коломойский. Если в 2014-м олигарх оценивал свои отношения с министром как "боевое содружество", то в 2019-м называл его "старым другом".
"Аваков пришел под лозунгом "Надо бороться с мусорской системой", но по факту возглавил ее" Константин Батозский, политолог
Зеленский понимает, что, хотя Арсен Аваков и перерос министерское кресло, терять контроль над силовиками не собирается. Поэтому не согласится поменять реальные полномочия главы МВД на декоративные вице-премьера. В то же время президент пытается оправдать сотрудничество с Аваковым. Хотя бы тем, что министр обещает раскрыть убийство журналиста Павла Шеремета. По мнению главы государства, если министр "взялся за какое-то реально громкое дело", то должен довести его до конца, это его личная ответственность. Еще один фактор — приближающиеся местные выборы, подготовка к которым должна проходить в атмосфере стабильности.
— Президент оказался в одной лодке с Аваковым, но тот ее топит, — говорит Батозский. — И никто из нее выпрыгнуть не может, потому что Аваков пугает всех нестабильностью, дескать, только он способен обеспечить стабильность и честность на выборах. Этот министр — профессиональный продавец страха, который покупает президент, не имеющий большого политического опыта.
Тем временем в парламенте представители фракции "Голос" зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова. Его подписали 18 нардепов этой политсилы, 36 депутатов от "Слуги народа" и один — от "Европейской солидарности". Этого мало для снятия министра. Более того, в ВР даже сложилась неформальная проаваковская коалиция. Большинство "слуг" считают, что время увольнять министра еще не пришло, "Батькивщина" красноречиво молчит, ЕС хочет инициировать отставку всего правительства, а в ОПЗЖ об Авакове говорят как об опытном чиновнике.
Сам министр и его окружение на разговоры о возможной отставке реагируют спокойно, повторяя мантру о том, что главное для страны — порядок. Они понимают, что Зеленский вряд ли согласится удовлетворить требование оппозиции. В противном случае это расценят как проявление слабости. К тому же Зеленский действительно пока не видит альтернативы Авакову, а еще — не хочет после его отставки получить себе очередного опытного оппозиционера. Поэтому будет терпеть. По крайней мере до местных выборов.