"Решение суда в силу не вступит". Экс-нареп Мартыненко прокомментировал приговор в Швейцарии

Об этом сообщаю Українські новини со ссылкой на его Мартыненко.

Там заявили, что "тезис о "28 месяцев заключения" был манипулятивно вброшен близким к НАБУ "Радио Свобода", на самом деле 16 месяцев из них составляет условный срок. Также не соответствует действительности информация о "24 месяцах заключения" для Павла Скаленко - на самом деле это чисто условный срок".

Мартыненко настаивает на своей невиновности и уже обжаловал его.

"Из-за мировых карантинных мер и закрытых границ я не смог присутствовать на заседании суда первой инстанции и предоставить свои объяснения. Я не смог лично ответить на вопросы суда и засвидетельствовать всю беспочвенность упоминаний моего имени в этом деле. Решение суда является промежуточным и не окончательным, оно не вступит в силу и я уже обжаловал его в апелляции", - сказал он.

Швейцарский адвокат Николая Мартыненко Реза Вафадар в комментарии отметил, что "в Швейцарии человек считается невиновным и неосужденным, пока не пройдены все стадии швейцарской юридической системы - апелляция и федеральный Верховный суд".

Николай Мартыненко также сказал, что ему непонятны мотивы такого решения суда первой инстанции.

Ранее программа "Схемы" со ссылкой на три осведомлённых источника сообщила, что Федеральный уголовный суд Швейцарии признал Николая Мартыненко виновным в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки". По информации издания, Мартыненко заочно объявили приговор в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых - "безусловного отбывания". Еще одному фигуранту дела Павлу Скаленко - 24 месяца тюрьмы.