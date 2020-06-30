Турчинов: Принял решение возглавить штаб "ЕС". Депутатский мандат и госдолжности мне не нужны

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что возглавит штаб "Евросолидарности". Об этом говорится в посте Турчинова в Facebook.

"Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но для того, чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры, я решил принять предложение возглавить штаб, которые создает "Евросолидарность", – написал он.

Также Турчинов пишет о необходимости консолидации всех патриотических сил и "мирном перезапуске власти".

"В ХХІ столетии Украина уже прошла через две революции. Нам не нужна третья. Более того, в условиях российской военной агрессии, которая не прекращается уже шесть лет, любая революция и дестабилизация – крайне опасны", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Ожидается, что выборы будут назначены на 25 октября этого года. Будут одновременно проходить выборы мэров, депутатов местных советов и в территориальных общинах.