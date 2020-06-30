"Термин "качество детей" – не мой". Третьякова заявила, что стала жертвой проплаченной кампании

Нардеп от "Слуги народа" и глава комитета Верховной Рады по соцполитике Галина Третьякова утверждает, что против нее ведут "системную и проплаченную кампанию". Об этом депутат заявила сегодня с трибуны парламента.

По словам Третьяковой, она с командой "наступила на хвост интересам влиятельных людей": это якобы и стало причиной возникшего инцидента.

"У меня есть враги... Против меня ведется системная и проплаченная кампания. Они хотят, чтобы система оставалось такой же, как все 30 лет независимости", – утверждает она.

Также нардеп считает, что кампания против нее может быть также обусловлена и геополитическим фактором. "Недавно я вошла в гуманитарную группу ТКГ в Минске... Они против того, чтобы в Минске звучала четкая и не двузначная проукраинская позиция", – считает Третьякова.

Также депутат извинилась за слова о "некачественных детях", хотя и уточнила, что этот термин придумала не она сама.

"Термин – "качество детей" – не мой. То, что я его использовала в публичной плоскости, я извиняюсь перед всеми украинцами... Термин не мой, а использовался Гери Беккером – нобелевским лауреатом... Все дети прекрасны, божий дар", – заявила она.

"Речь идет не о бедности, чем вы манипулируете. Речь идет о том, что социальная политика должна быть направлена не от бедных к бедным, а от богатых к бедным", – добавила нардеп.

Как ранее сообщал Фокус:

В мае, на вебинаре Киевской школы экономики, нардеп от "Слуги народа" и глава комитета Рады по соцполитике Галина Третьякова заявила, что в семьях, которые рожают детей ради получения соцпомощи, появляются "дети очень низкого качества".

Замглавы "Слуги народа" Евгения Кравчук, отвечая на ​​вопрос, планирует ли Рада лишить Третьякову должности главы комитета или депутатского мандата, сказала: "Нет, вы знаете, этого точно хотели бы наши оппоненты – вот так избавиться от профессионального председателя комитета. Однако мы все-таки считаем, что она занимает свое место на посту главы комитета".