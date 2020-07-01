Перенести местные выборы с октября на другое время невозможно, – Арахамия

Перенести местные выборы с октября 2020 года на другое время уже невозможно.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах парламента, передает УНИАН.

Он также подтвердил, что на следующей неделе парламент должен назначить дату проведения местных выборов. При этом, по его словам, информация о вероятном переносе даты выборов с октября является недостоверной.

"Но для того, чтобы у кого-то, например, возникла мысль так сделать, на это потребовалось бы две сессии. У нас нет времени до выборов сделать это за две сессии, через изменение Конституции фактически. Я считаю, что этот сценарий невозможен, сколько бы там слухов не было. Это просто юридически невозможно сделать", – отметил Арахамия.

Также он заверил, что партия "Слуга народа" успеет провести социоисследование для того, чтобы выбрать кандидатов от этой политисилы. Предполагается, что опрос проведут на улице, а не по телефону, как только позволит эпидситуация.

Как ранее сообщал Фокус:

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков также не видит оснований для переноса местных выборов.