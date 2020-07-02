Зеленский передал в Раду проект постановления об увольнении Смолия

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении главы Национального банка Якова Смолия.

Соответствующий документ сегодня был зарегистрирован в парламенте.

Заявление об отставке Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

В Офисе президента в свою очередь прямо отставку Смолия не комментировали, но заявили, что независимость Нацбанка для них – приоритет. "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", – говорится в сообщении ОП.

В то же время послы стран G7 выступили с заявлением, что "подрыв" независимости НБУ "был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку".

Сегодня, 2 июля, заявление Смолия рассмотрит профильный комитет Верховной Рады, а в пятницу его планируют вынести в сессионный зал парламента.

При рассмотрении в Раде Смолий предоставит отчет о проделанной работе за два года и ответит на вопросы депутатов.

Как ранее сообщал Фокус:

Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года, но де-факто возглавил центробанк годом ранее в связи с уходом Валерии Гонтаревой.