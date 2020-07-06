Халаты – на мандаты. Кто из украинских врачей готовится начать политическую карьеру

Связанный с коронавирусом

"Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать, поговорить", — отвечает Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, на вопрос о возможном баллотировании в мэры Киева от партии "Слуга народа". Как показывают соцопросы, Ляшко сейчас — один из самых популярных чиновников в Украине. Группа "Рейтинг" подсчитала, что в апреле у него был 41% поддержки среди руководителей медицинской отрасли. "Слуга народа" рассматривает его как возможного кандидата в мэры столицы.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ АМБИЦИИ. Ляшко заявил о желании стать президентом

Своей популярностью Ляшко обязан коронавирусу. На должность главного санврача страны его назначили 26 февраля. Спокойный и рассудительный, он быстро стал хедлайнером всех тем по коронавирусу и карантину. Телепродюсеры радовались высоким рейтингам его утренних брифингов, а зрители по-прежнему ждут от него деталей в главных ток-шоу страны. "У Ляшко хорошая профессиональная репутация. Но он очень зависим от эпидемиологической ситуации в стране. Если, не дай бог, ситуация с коронавирусом ухудшится, то участие главного санитарного врача в выборах мэра Киева общество может воспринять как дезертирство", — считает Евгений Магда, директор Института мировой политики.

Нынешний санврач в медицине более 20 лет, часть из которых провёл на управленческих должностях. Не скрывает, что хочет подняться по карьерной лестнице. "Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом", — отвечает на вопрос о желании стать министром. Но это не значит, что Ляшко ввяжется в политику на местных выборах. Разве что на этом настоит президент Владимир Зеленский, тогда он вряд ли откажется.

Битва за Днепр

То же самое происходит в Днепре, где главврач областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, возможно, примет предложение "Слуги народа" и пойдет на выборы городского головы. Он уже подтвердил, что провластная партия ведет с ним переговоры. У Рыженко, в отличие от Ляшко, есть политический опыт: полгода он работал в первом правительстве Азарова замминистра здравоохранения — главным санитарным врачом Украины. Кроме того, он многолетний депутат Днепропетровского облсовета, в настоящее время — от Блока Петра Порошенко.

ВРАЧ С МАНДАТОМ. Рыженко — депутат Днепро­петровского облсовета

Если Рыженко согласится, то станет серьезным конкурентом действующему мэру Борису Филатову. Последний активно проявляет себя в коронавирусный период. По результатам апрельского опроса региональной компании "Оперативная социология", уровень поддержки мэра Днепра — 42,5%. Если же ему будет противостоять Рыженко, один из самых уважаемых врачей страны, то результат выборов спрогнозировать сложно. Поговаривают также, что кроме Рыженко баллотироваться в мэры Днепра хочет Инесса Шевченко, главврач областной реабилитационной больницы. В апреле она объявила бессрочную голодовку против второго этапа медреформы.

Лекарь для Харькова

О выборах мэра Харькова некоторые политологи то ли в шутку, то ли всерьёз говорят, что если кто и может противостоять Геннадию Кернесу, так это известный педиатр, блогер и телеведущий Евгений Комаровский. Правда, ещё в апреле прошлого года он заявил, что политических амбиций не имеет, хотя частью команды Зеленского все-таки стал: "Быть министром не планирую. Планирую давать советы и отвечать на вопросы в рамках моей компетенции. Остаюсь детским врачом".

КОНСУЛЬТАНТ ЗЕЛЕНСКОГО. Комаровский критикует, но в политику не идёт

Комаровский, как и прежде, критикует власть. "С моей точки зрения, эта эпопея с коронавирусом продемонстрировала крах государственных институтов на всех уровнях», — сказал он в одном из интервью. А ещё даёт советы: «Коронавирус лечится, как любое ОРВИ". В карьерных планах — без изменений.

Метод проб и ошибок

Политологи считают, что самые большие шансы пройти в политику у медиков в регионах, где врачи имеют популярность и влияние. Этим наверняка воспользуются партии, сделав ставку на доверие к людям в белых халатах, спасающих украинцев от пандемии. Но многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом. "Если к предстоящим выборам напряжение спадёт, то о медиках забудут, — прогнозирует Вадим Васютинский, президент Ассоциации политических психологов Украины. — Если же пандемия продолжится, то их будут использовать, тем более что медики как представители политически нейтральной профессии подходят для любых политсил. Однако масштабы использования врачей по сравнению с комбатами и участниками Революции достоинства в 2014 году будут скромнее".

Медицина будет ключевым компонентом при формировании предвыборных программ

Медийных и широко узнаваемых врачей в Украине действительно немного. А те, что на виду, местными выборами могут не заинтересоваться. Сомнительно, что профессора-инфекциониста Ольгу Голубовскую, которую прошлым летом называли в числе претендентов на министерское кресло, может порадовать мандат депутата горсовета и даже кресло мэра.

К тому же участие медиков в политике не всегда было удачным. Вспомнить хотя бы две попытки Ильи Емца возглавить Минздрав. В правительстве Николая Азарова он проработал меньше года, у Дениса Шмыгаля — меньше месяца. Опыт показал, что политика портит биографию талантливого детского хирурга. Тем более когда нет реальных политических амбиций, которые были, например, у акушера-гинеколога Раисы Богатырёвой и терапевта Татьяны Бахтеевой.

Если партии не договорятся с узнаваемыми медиками, это не означает, что они не будут использовать тему медицины как генеральную на предстоящих выборах. Политики внимательно анализируют социсследования и знают, что вопросы здравоохранения волнуют граждан больше всего. Поэтому наверняка именно медицина станет ключевым компонентом при формировании предвыборных программ и обещаний.