Коронакризис рейтингов. Как эпидемия COVID-19 отразилась на популярности политиков

Еще на старте эпидемии президент Владимир Зеленский решил, что именно он будет главным по борьбе с коронавирусом в Украине. Для этого глава государства даже издал указ о создании Координационного совета по противодействию распространению COVID-19. В сознании народа должно было закрепиться, что президент находится на передовой борьбы с COVID-19. Но эту битву он вот-вот проиграет. Фокус разобрался, почему рейтинг власти падает, оппозиция прибавляет в весе

Фан-клуб Зеленского

Первые полгода после избрания Зеленского баланс доверия к нему был позитивным. Ситуация изменилась в этом году. Если в феврале, согласно исследованиям КМИС, ему доверяли 44,2%, то в июне — 37,6%. "Сегодня 50% населения не доверяют Зеленскому", — говорит Ольга Балакирева, глава правления Украинского института социальных исследований им. Яременко.

Для поддержки рейтинга президент активно использовал эпидемию: приезжал в конфликтные Новые Санжары, часто выступал по телевидению, встречал "Мрию" с гуманитарным грузом. В конце концов Зеленский заявил, что хотел заболеть коронавирусом, "чтобы народу было легче", а после назвал себя и свою команду "мастерами спорта по борьбе с коронавирусом".

НЕОЖИДАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Петра Порошенко на выборах готовы поддержать 11,2% (фото: Getty Images)

Об их мастерстве красноречиво говорят цифры. По результатам опроса КМИС, проведенного в апреле, успешной борьбу власти с COVID-19 считают 46% граждан, 43% придерживаются противоположного мнения. "Успешными люди называют действия власти в целом. Когда же это целое раскладывают на компоненты — обеспечение медиков средствами защиты, поддержка малого и среднего бизнеса, организация образовательного процесса и т. д., — то оценка резко падает, и по всем позициям действия власти воспринимаются как малоэффективные", — говорит Андрей Сухарина, политический аналитик фонда "Демократические инициативы" им. Кучерива.

Апологеты Зе-команды подчеркивают, как много для борьбы с коронавирусом делает президент. Противники же ищут, за что зацепиться. "Но ни одни, ни другие не располагают какими-то особыми аргументами, — говорит Вадим Васютинский, президент Ассоциации политических психологов Украины. — Они пользуются яркими картинками из телевизора вроде задержания десятком полицейских одинокого пловца или суеты вокруг "Велюра". Политики много говорят о "своих" заслугах или "их" просчетах, но такие дискуссии не задевают большинства граждан. Люди скорее реагируют на текущие условия жизни в карантине, чем на политические причины и разборки".

Действия политиков во время пандемии можно назвать карантинным гречко­сейством

Несмотря на падение рейтингов, Зеленский остается популярным политиком, "своим парнем". Народ готов простить ему многое. "Никакие "велюры", "эпицентры" и одноразовые маски по цене батона не в состоянии обрушить рейтинг президента. Он все еще очень популярен, — говорит Фокусу Виктор Бобыренко, руководитель "Бюро анализа политики". — Но как бы ни убеждал нас Зеленский, что он больше не артист, он навсегда останется аплодисменто- и лайкозависимым. От политиков мы ждём конкретных действий, разочаровываемся, когда их нет, как следствие — их рейтинг падает. Но фан-клуб Зеленского устроен по-другому. Им, конечно, хочется, чтобы жизнь стала лучше, но ещё им хочется, чтобы она была веселее. И Зеленский им это легко обеспечивает даже в коронавирусный период".

Правительственная паника

Куда сложнее обстоит дело с рейтингом премьера и Кабмина. Политологи уверены, что моментом невозврата стала провальная реакция правительства на ситуацию в Новых Санжарах, когда фото горящих шин и разбитого автобуса с вернувшимися из Китая украинцами попали на первые полосы мировых СМИ. Социологи отмечают, что если в сентябре прошлого года Кабмину доверяли 57% опрошенных Центром Разумкова граждан, то в феврале — 28%. Тогда же премьером стал малоизвестный в широких политических кругах Денис Шмыгаль, не способный показать быстрый результат.

Ситуацию взялся спасать министр внутренних дел Арсен Аваков. В коронавирусную историю он включился громко и масштабно. Сначала поехал в Новые Санжары успокаивать протестующих, а после заявил о необходимости введения чрезвычайной ситуации. Его подчинённые — полиция, Нацгвардия, пограничная, миграционная службы и служба по чрезвычайным ситуациям — стали главными во всех карантинных мероприятиях. Именно с подачи МВД ввели штрафы за нарушение карантина от 17 тыс. грн, а полицейские получили право задерживать граждан для принудительной госпитализации.

"Несмотря на падение рейтингов, Зеленский остаётся популярным политиком, "своим парнем" Виктор Бобыренко

Аваков раньше Виталия Кличко заявил о необходимости закрытия общественного транспорта и запрета чартерных авиарейсов с украинцами из-за границы. Он также опубликовал антикризисный экономический план, где среди прочего предлагал ежемесячно выплачивать по $100 всем, кто попал в коронавирусную безработицу, ввести льготы по коммунальным платежам и не начислять долги по кредитам частным лицам. Политолог Владимир Фесенко уверен, что министр не просто так решил спасать страну: "У Авакова хорошо развит политический инстинкт — даже в самой сложной ситуации, такой как эпидемия коронавируса, он работает на собственный имидж".

Несмотря на это Аваков надёжно засел в лидерах антирейтингов. По данным соцопроса Центра Разумкова, в феврале уровень недоверия к министру внутренних дел составлял 74%. Примерно столько же ему досталось и в мае.

Что же касается Шмыгаля, то украинцы ещё не определились в оценке результатов его работы: 65% респондентов в мартовских исследованиях КМИС сказали, что относятся к премьеру нейтрально. Шмыгалю, как и стране в целом, не повезло со вторым министром здравоохранения коронавирусного периода Ильёй Емцем. Он продержался в кресле меньше месяца. Заявление Емца о том, что "надо выделять деньги на ещё живых людей до 65, а не на трупы", затягивание с госзакупками жизненно необходимых медтоваров и обращение к парламенту с предложением ввести в стране чрезвычайное положение не только привели к его быстрой отставке, но и ещё больше посадили рейтинг правительства.

(Инфографика: Оксана Грозная)

Зато третий за время карантина глава Минздрава Максим Степанов доверия гражданам внушает больше. По результатам соц­опроса группы "Рейтинг", в апреле его рейтинг составил 25%. Политологи связывают это с медийной активностью Степанова. Его менеджерские способности, как и общий результат власти в борьбе с коронавирусом, люди оценят ближе к осени. Эксперты считают, что большинство ответов будут даны на местных выборах.

Нынешнюю работу правительства политологи называют несистемной. Ярослав Павловский, директор Института информационного общества, говорит, что в большинстве случаев чиновники действуют по принципу тайного чемоданчика: когда что-то случается, его вскрывают, находят нужную инструкцию и делают, что написано. "Но в случае с коронавирусом так не сработало. В «чемоданчике» было много разных инструкций — от "как украсть миллиард" до "как объегорить избирателя". Но что делать при эпидемии коронавируса — такой инструкции не нашлось. На этот новый вызов все государства реагировали в меру своей институционной и политической зрелости. Наше запаниковало и заперло страну на ключ, отправив на жёсткий карантин", — поясняет эксперт.

Набирают Порошенко и Шарий

Коронавирус в своих целях использует и оппозиция. Пророссийские силы активно критикуют власть, проукраинские — делают то же самое, параллельно закупая медоборудование для больниц и средства защиты для медиков. В результате рейтинги "Европейской солидарности" Петра Порошенко и ОПЗЖ Виктора Медведчука выросли. Пятого президента на выборах готовы поддержать 11,2%. В декабре прошлого года этот показатель составлял 9,2%. Такой результат — следствие не только активной позиции партии Порошенко в борьбе с коронавирусом, но и шума по поводу нескольких уголовных производств, которые Порошенко позиционирует как политическое преследование.

Координатор гражданского движения "Чесно" Вита Думанская называет действия политиков во время пандемии "карантинным гречкосейством". Она замечает, что все "посылки" от политических партий брендировались, активно промоутировались в соцсетях и на телевидении. «Люди поняли, насколько плохая ситуация с обеспечением медучреждений и медициной в целом. Оголились проблемы с транспортом, коммунальным хозяйством. Эти проблемы только усугубятся, ведь за время карантина местные бюджеты значительно истощились. Люди понимают, что "коробка гречки" не изменит ситуацию. Поэтому тех, кто при власти, воспринимают как неэффективных менеджеров. Это звёздный час для популистов, которые обещают всё кардинально изменить. Отсюда и рост их рейтингов", — комментирует эксперт.

Досить шастать — все на выборы!

Коронавирусная история может помочь "слугам" занять мэрские кресла в небольших городах, но в миллионниках и областных центрах, скорее всего, удержатся действующие мэры. Досрочно предвыборную кампанию начали головы Днепра, Одессы, Харькова, Львова. Все они заняли активную позицию в борьбе с коронавирусом. Правда, не обошлось без странностей. Например, мэр Днепра Борис Филатов приказал вырыть 600 могил для потенциальных жертв коронавируса. Эксперты считают, что такая акция вряд ли принесет Филатову дополнительные голоса.

Если в сентябре прошлого года Кабмину доверяли 57% украинцев, то в феврале — 28%

Велики шансы остаться в кресле мэра Киева у Виталия Кличко. Отчасти потому, что, как и все местные руководители, ориентированные на выборы в октябре, он активно проявил себя во время введения карантина. 41% поддержки киевлян — таков результат опроса, опубликованный в мае Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS. "Киев ждет двоевластие: власть приложит все усилия, чтобы разделить полномочия мэра и главы Киевской городской госадминистрации. Ситуации, когда Кличко единолично контролировал Киевсовет, точно не будет", — уверен Евгений Магда, директор Института мировой политики.

Что же касается мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, того самого, который решил досрочно ослабить карантин в городе, за что получил порцию критики от Владимира Зеленского, то он, скорее всего, выиграл мэрские выборы ещё 20 мая — в день, когда Зеленский назвал его "бандитом" и "популистом". "Вам нечего ловить в Черкассах", — ответил Бондаренко.