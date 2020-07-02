Несудный день. Почему украинская Фемида бессильна посадить Порошенко

Вчерашнее судебное заседание с избранием меры пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко не стоит рассматривать в контексте ожидавшихся "весенних посадок", на которые прозрачно намекали предвыборные плакаты нынешнего главы государства.

Пока что для "Петра Пятого" это никак не судный день. Это шоу, не более того. Фарс, местами переходящий в цирк.

Логика обстоятельств, (давление Запада, особенности УПК (Уголовно-Процессуального Кодекса - Ред), наличие двух параллельных правоохранительных систем, бардак в судах и прочее), говорит о том, что наш суд даже кактус в своем собственном кабинете посадить не сможет при данных обстоятельствах.

Вопрос посадки Порошенко, которого страстно желает увидеть за решеткой часть общества, имеет три аспекта: политический, юридический, и морально-этический.

Политический состоит в том, что в Украине по факту действует условная "американская модель" привлечения к ответственности бывших глав государства. То есть, даже когда для этого есть веские основания, реальных последствий для фигурантов ждать не стоит. Яркой иллюстрацией этого тезиса может служить исход очень громкого в американской истории "уотергейтского" скандала, когда замешанный в нем тогдащний президент Ричард Никсон отделался лишь легким испугом, и вместо грозившего ему импичмента досрочно ушел в отставку в 1974 году. Аналогичным образом уличенный во лжи Конгрессу под присягой (по американским меркам, серьезное обвинение!) Билл Клинтон также не понес никакого наказания.

В Украине нынешняя попытка привлечь экс-президента к уголовной ответственности – не первая. Во времена Януковича, если кто забыл, периодически возникали намерения привлечь Леонида Даниловича в качестве обвиняемого по ряду резонансных уголовных дел, таких как убийство журналиста Гонгадзе, министра внутренних дел Кравченко и министра транспорта Кирпы. Однако, по первому делу Кучма привлечен не был, а остальные два дела были прекращены в порядке п. 2 ст. 6 УПК Украины.

Иными словами, по закону посадить экс-президента у нас в стране нельзя. Да что там экс-президент – даже изменение меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру на более жесткую, в текущих обстоятельствах – это целый подвиг ГПУ. Добавим к этому чехарду в подследственности: часть дел, в которых фигурирует имя Порошенко ведут НАБУ и САП, а часть – ГБР и СБУ. Так что в этой ситуации единой позиции следственных органов априори быть не может.

Наконец, морально-этический аспект дела. В обществе есть запрос на справедливость. Рядовой обыватель задается вопросом: "Почему я за пять лет стал жить хуже, а Порошенко и его люди лучше?" Но и этот запрос реализовать в текущих условиях, увы, невозможно.

Поэтому мы и наблюдаем, как Порошенко исполняет в зале суда роль грустного и одновременно агрессивного Пьеро. И эта логика обстоятельств устраивает всех причастных к делу.

А запрос на справедливость так и остается лишь "благими пожеланиями".