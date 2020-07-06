Франция готова обсуждать крымский вопрос, но сначала – Донбасс, – посол
Франция готова принимать участие в решении крымского вопроса, но после Донбасса. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
"По Крыму – мы открыты ко всем предложениям. Когда у меня была встреча с госпожой Джапаровой (Эмине Джапарова – первая замглавы МИД Украины), она говорила о возможности создания платформы для обсуждения крымского вопроса. Почему нет, мы поддержим это", – говорит посол.
В то же время, дипломат отмечает, что сейчас лучше отдать приоритет Донбассу.
"Там происходят определенные процессы, там не соблюдается перемирие, там появляются жертвы. То есть, сначала – Донбасс, а Крым будет потом", – добавил Этьен де Понсен.
Как ранее сообщал Фокус:
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- Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова идти на разумные компромиссы по местному самоуправлению после возрващения временно оккупированных территорий.
- По инициативе президента Владимира Путина, в Конституцию РФ предлагается внести поправку о недопустимости действий и призывов, связанных с отчуждением части территории РФ.