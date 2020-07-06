Франция готова обсуждать крымский вопрос, но сначала – Донбасс, – посол

Франция готова принимать участие в решении крымского вопроса, но после Донбасса. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"По Крыму – мы открыты ко всем предложениям. Когда у меня была встреча с госпожой Джапаровой (Эмине Джапарова – первая замглавы МИД Украины), она говорила о возможности создания платформы для обсуждения крымского вопроса. Почему нет, мы поддержим это", – говорит посол.

В то же время, дипломат отмечает, что сейчас лучше отдать приоритет Донбассу.

"Там происходят определенные процессы, там не соблюдается перемирие, там появляются жертвы. То есть, сначала – Донбасс, а Крым будет потом", – добавил Этьен де Понсен.

Как ранее сообщал Фокус:

Зимой президент Владимир Зеленсий продписал указ о ежегодном чествовании 26 февраля Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова идти на разумные компромиссы по местному самоуправлению после возрващения временно оккупированных территорий.