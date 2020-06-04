Кулеба после переговоров в Берлине по Крыму и Донбассу: "Возможны разумные компромиссы"

Пространство для таких компромиссов откроется только тогда, когда замолчит оружие, добавил глава МИД

Украина готова идти на компромиссы по местному самоуправлению после возрващения временно оккупированных территорий. Об этом по итогам визита в Берлин заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Урегулирование невозможно без компромиссов. Но пространство для них откроется только тогда, когда замолчит оружие", – пишет Кулеба у себя в Facebook.

"Украина из года в год демонстрирует готовность идти на разумные компромиссы по вопросу особенностей местного самоуправления после возвращения временно оккупированных территорий в состав Украины", – добавил он.

В то же время, министр отметил, что Украина не пойдет "ни на какие особые статусы" по сценарию РФ с правом вето на общенациональные решения и другими требованиями, которые подрывают суверенитет Украины.

Также Кулеба отметил, что украинские власти "не будет пересекать красные линии своего суверенитета и территориальной целостности".

"Мы не пойдем на диалог с оккупационными администрациями. Мы не пойдем на придуманную Кремлем федерализацию. Мы не уступим в вопросе границы, вывода российских войск и расформирования оккупационных администраций", – пишет он.

Напоследок Кулеба сказал, что на повестку дня вернулся вопрос Крыма и политзаключенных в Крыму и России. "Крым и Донбасс – это украинские территории, временно оккупированные Россией в ходе агрессии. В этом плане между ними нет разницы", – добавил министр.

Как ранее сообщал Фокус:

13 мая замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак приехал в Берлин и переговорил с советниками канцлера ФРГ Ангелы Меркель по ситуации на Донбассе.

Глава МИД Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев знал заранее о визите Козака в Берлин, и в данном случае не идет речи "ни о каких играх за спиной Украины".