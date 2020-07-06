Крым станет образцом успешной деоккупации в XXI веке, – Кулеба

Украина покажет всему миру пример успешной деоккупации территории в XXI веке.

Такое мнение выразили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Крым.Реалии".

"В XX веке была прекрасная деоккупация территории Эльзаса, в котором я имел возможность три года проживать, представляя интересы Украины в Совете Европы, опыт которого я активно изучал (французская провинция Эльзас была оккупирована Германией в 1940 году во время Второй мировой войны, в 1944 году Франция вернула провинцию под свой контроль. – ред). Я хочу сказать другое: даже если бы таких случаев не было, это не значит, что мы должны сложить руки и ничего не делать. Если в XXI веке таких случаев не было, значит, будет. И он будет создан нашими руками. И это будет деоккупация Крыма", – сказал дипломат.

Кроме того, Кулеба считает, что обсуждение Крыма в "Минском формате" может блокировать прогресс и в вопросе Крыма, и в вопросе Донбасса.

По его словам, Украина сейчас активизировала крымский вопрос в диалоге с международными партнерами и "разогревает" их к следующим шагам.

Глава украинского МИД также отмечает, что Россия будет пытаться избегать переговоров по Крыму, делая вид, что этот вопрос закрыт, поэтому стратегия Украины должна заключаться в том, чтобы создавать предпосылки для деоккупации.

Ранее Кулеба заявлял, что государство не намерено вести переговоры с Россией о компенсации за аннексированный полуостров, но бизнес имеет право судиться за утраченные активы.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что Франция готова принимать участие в решении крымского вопроса, но после Донбасса.