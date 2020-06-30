Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство не намерено вести переговоры с Россией о компенсации за аннексированный полуостров, но бизнес имеет право судиться за утраченные активы.

Об этом глава МИД сказал в интервью изданию Крым.Реалии.

По его словам, требование компенсации повредило бы стратегии страны относительно незаконной оккупации территории иностранным государством.

"А вы хотите, чтобы мы признали незаконной оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа – заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно другая. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация", – заявил Кулеба.

В то же время, он отметил, что компании имеют право судиться за утраченные активы.

"Безусловно, компании имеют право судиться. Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в широком статусе, чем статусе государства-оккупанта", – сказал Кулеба.

Как ранее сообщал Фокус:

Зимой президент Владимир Зеленсий продписал указ о ежегодном чествовании 26 февраля Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова идти на разумные компромиссы по местному самоуправлению после возрващения временно оккупированных территорий.