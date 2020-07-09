Россия утверждает, что Украина срывает обмен пленными. "Хотим всех на всех", – говорят у Зеленского

Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов заявил, что Украина отказалась от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен, сообщает российский Интерфакс.

"В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц", – заявил Грызлов.

По его словам, к четырем оговоренным ранее категориям пленных украинская сторона хочет добавить еще две.

Пресс-служба президента Украины, тем временем, пишет, что Украина в который раз подтвердила готовность как можно быстрее провести обмен пленными в формате "всех на всех". "Ожидаем письменные подтверждения от другой стороны", – говорится в сообщении.

В начале июня глава ОП Андрей Ермак на встрече с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом также говорил, что процесс обмена пленными с ОРДЛО затормозился.

Причиной этому Ермак назвал отказ другой стороны допустить к местам содержания заложников представителей Международного комитета Красного Креста.