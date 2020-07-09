РФ в ТКГ настаивает на отказе от возвращения переселенцев на Донбасс, – Казанский

Представители РФ и "Л/ДНР" на переговорах в Минске потребовали убрать из преамбулы закона об особом статусе Донбасса упоминание о возвращении переселенцев. Об этом в Facebook пишет украинский журналист, член группы переселенцев на переговорах в ТКГ Денис Казанский.

"Россияне же потребовали сократить преамбулу и убрать из нее упоминание о возвращении и реинтеграции переселенцев. То есть, РФ и ее боевики практически прямым текстом требуют вычеркнуть 1,5 млн выехавших людей", – отметил он.

По словам Казанского, требование россиян может быть обусловлено их боязнью факта существования переселенцев, ведь они портят "пропагандистскую картинку".

"Они боятся возвращения проукраински настроенного населения, которое с самого начала не признавало никаких "Л/ДНР". Кроме того, они пользуются нашим захваченным имуществом, которое очень не хотят возвращать. Само собой, мы с этим никогда не согласимся", – пишет журналист.

Казанский, с его же слов, сделал замечание по этому поводу, на что представитель ОРДЛО от РФ Родион Мирошник заявил, мол 1,5 млн человек – "это несущественный вопрос", и их следует убрать из преамбулы, чтобы не было лишнего текста. "Вот такое отношение к жителям Донбасса у его "защитников", – пишет Казанский.

Сам Казанский предлагает добавить в закон дополнительную статью, касательно компенсаций вынужденным переселенцам, которые потеряли в ОРДЛО имущество и жилье. "Заплатить их, разумеется, должны будут те люди, которые принимали участие в этих захватах и отжимах", – уточнил журналист.