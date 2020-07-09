Россия внесла оппозиционного журналиста-беглеца Бабченко в список террористов

Бабченко появился в списке террористов и экстремистов на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу 9 июля. Активы включенных в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму замораживаются. Фигуранты списка могут тратить не более 10 тыс. рублей в месяц.

Сам Бабченко написал в Facebook: "То-то я думаю, почему мне ровно в 13:00 пришло уведомление "Вы не можете больше использовать карточку "Яндекс" в Apple Pay. Заблокировали влет! И сразу и одновременно из всех стволов по всем новостям".

Бабченко напоминает, что в списке около 35 тысяч человек. "Но кто-то, перелистывая его, именно в 13:00 совершенно случайно и увидел мою фамилию. Оперативно работают ребята, молодцы", – иронизирует журналист.

Напомним, 43-летний Аркадий Бабченко – российский писатель и оппозиционный журналист. В феврале 2017 года он покинул Россию из-за угроз ему и его семье. Жил в Праге, в Израиле, а в августе 2017-го переехал в Киев.

В мае 2018 года СБУ устроила инсценировку покушения на Бабченко, как часть спецоперации, направленной на предотвращение покушения на него.

В ноябре 2019 года журналист покинул Украину, а декабре того же года он написал, что находится в Израиле.