Ляшко может принять участие в праймериз "СН". Если захочет, – Корниенко

Если главный санврач Виктор Ляшко захочет принять участие в праймериз "Слуги народа", его в этом не будут ограничивать. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко.

"Если Виктор захочет принять участие [в праймериз "СН"] – почему нет? Мы не будем ограничивать его", – сказал Корниенко и добавил, что вне "Слуги народа" действительно есть кандидаты, которых рассматривают для участия в выборах.

В то же время, на вопрос журналистки о рейтинге Ляшко в 40% Корниенко ответил: "Это занятная конспирология. Да, опросы показали, что у него большое доверие, но это же не означает, что это 100% повод куда-то баллотироваться".

Всего в праймериз пока что будут участвовать четыре человека, уточнил Корниенко: Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Ирина Верещук.

Также замглавы прокомментировал возможную вторую волну коронавируса осенью и отсутствие Ляшко, если он выиграет выборы.

"Это тот же кейс, что и со Смолием. Все пишут, чтобы не трогали Смолия. Но кто-то вчера правильно написал, что вы же за институции. Если есть институция – служба санврача условно – если она есть и работает, то разве так важно, кто ее возглавляет? Главное – чтобы это был профессионал, который это понимает", – говорит Корниенко.

"Мы сейчас думаем, что страну от коронавируса спасает Ляшко. Но так же не работает", – добавил он.

Ранее Ляшко допускал возможность участия в выборах столичного главы. "Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить", – говорил он в конце мая.

Позже СМИ также писали, якобы у Зеленского рассматривают кандидатуру Ляшко для участия в выборах, ведь у него нет антирейтинга.

Не под запись и не называя конкретной фамилии, один из влиятельных членов Зе!команды также рассказывал журналистам, что у Зеленского уже нашли "очень крутого дядьку". "Мы уже нашли очень крутого дядьку. Он реально может выстрелить. Сами "ахнете", когда увидите", – говорил он.

Сейчас на праймериз "СН" уже изъявили желание податься нардепы Александр Дубинский, Николай Тищенко и Александр Качура.