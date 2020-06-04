"Праймериз – просто красивое слово". Кандидата от "СН" на выборы в Киеве назначит Зеленский, – СМИ

Праймериз – это "просто красивое слово". Кто пойдет на выборы от "СН" решит фракция, партия и социология. Об этом пишет УП, ссылаясь на источники в "Слуге народа".

"Праймериз? Забудьте, нет никаких праймериз. Просто красивое слово. А решит все позиция фракции, позиция партии и социология", – говорят в "Слуге народа".

В то же время, в комментарии РБК-Украина замглавы фракции "СН" Александр Корниенко говорит, что в праймериз примут участие 4-6 человек, а потом количество кандидатов сократится до 2-3.

Отбирать же основного кандидата от "Слуги народа" будет лично президент Владимир Зеленский вместе с партийным руководством и представителями Офиса президента.

"Участие в праймериз смогут принять 4-6 человек. Минимум четверо уже. Баллотироваться от "Слуги народа" может один кандидат. В результате праймериз мы выйдем на две, максимум три кандидатуры, из которых президент выберет вместе с руководством партии, кто из них может быть одним кандидатом, которого партия будет выдвигать уже в сентябре", – рассказал Корниенко.

УП, в свою очередь, пишет, что у Зеленского рассматривают главного санврача Виктора Ляшко на должность мэра Киева, ведь у него нет антирейтинга.

"Ляшко мог бы быть хорошим кандидатом. У него пока еще нет рейтинга. Но у него полностью отсутствует антирейтинг, что для нас очень важно", – рассказывают в "СН".

Не под запись и не называя конкретной фамилии, один из влиятельных членов Зе!команды также говорит: "Мы уже нашли очень крутого дядьку. Он реально может выстрелить. Сами "ахнете", когда увидите".

В команде нынешнего мэра Киева Виталия Кличко прокомментировали слухи о выдвижении Ляшко. "В наших опросах у Ляшко хороший показатель, но в три раза меньший, чем у Кличко. Поймите, за три месяца рейтинг в три раза не раздувается. Не в Киеве", – говорят у Кличко.

Сам Виктор Ляшко 28 мая в эфире одного из телеканалов заявил, что может подумать о походе на выборы. "Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить", – сказал он.

Сейчас на праймериз "СН" уже изъявили желание податься нардепы Александр Дубинский, Николай Тищенко и Александр Качура.

О своем намерении принять участие в выборых столичного главы ранее заявил Виталий Кличко.

Как ранее сообщал Фокус:

Ожидается, что выборы будут назначены на 25 октября этого года. Будут одновременно проходить выборы мэров, депутатов местных советов и в территориальных общинах.