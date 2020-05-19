Депутаты призвали Зеленского провести праймериз в "СН": не хотят "теневой" команды на выборах

Нардепы опасаются, что "Слуга народа" выставит "технических" кандидатов на выборах городских глав – такая информация ранее появлялась в СМИ

Нардепы от "Слуги народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с предложением провести в "СН" праймериз на предстоящие местные выборы. Обращение в Telegram опубликовал депутат Александр Качура.

Народные избранники говорят о том, что все чаще в СМИ появляется информация, будто на выборы мэра Киева против нынешнего столичного главы Виталия Кличко, который вероятно пойдет на выборы, "СН" якобы собирается поставить "технического" кандидата. Аналогичная ситуация якобы сложилась с мэрами и других городов.

"Во избежания лубых обвинений партии "Слуга народа" в фальсификациях, манипуляциях и договоренностях с коррумпированными элитами считаем необходимым провести объективные внутрипартийные выборы (праймериз)", – говорится в письме.

"Мы убеждены, что благодаря публичным праймериз, партия "Слуга народа" сможет выдвинуть наиболее достойных и профессиональных кандидатов на должности городских глав, а также определить тех людей, у которых будут реальные шансы победить коррумпированных городских глав", – добавили депутаты.

Верховная Рада намерена огласить проведение местных выборов до 15 июля, говорил в начале мая председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"В ближайшие 2–3 недели мы формируем пакет изменений в Избирательный кодекс, выносим их в зал, обсуждаем, принимаем где-то до конца июня и фактически до середины июля Верховная Рады выполнит свою конституционную функцию и огласит местные выборы", – заверил он.

По словам лидера партии, предусмотренной государственным бюджетом суммы на проведение местных выборов должно хватить.

Ожидается, что выборы будут назначены на 25 октября этого года. Будут одновременно проходить выборы мэров, депутатов местных советов и в территориальных общинах.

Центральная избирательная комиссия разрешила менять избирательный адрес безотносительно места регистрации проживания.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре 2019 года Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского. "За" проголосовали 330 народных депутатов.