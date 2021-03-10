"Как-то отошло на второй план", - Корниенко о публикации результатов "опроса Зеленского"

По словам нардепа, результаты все же опубликуют, привязав их к отчету деятельности партии.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, почему результаты "5 вопросов от президента" после местных выборов так и не были опубликованы. О причинах он рассказал в интервью "Громадському".

По словам нардепа, это "странная ситуация", в партии планировали опубликовать результаты опроса, но почему-то этого не сделали. На уточняющий вопрос, мешало ли депутатам что-то сделать это, Корниенко ответил, что ничего не мешало.

"Просто… Наверное уже… Как-то оно немного отошло на второй план. Мы начали заниматься имплементацией этого. Это оказалось интереснее, чем обсуждать. Результаты будут почти такими же, может в сотых", — заявил Корниенко.

Публикацию результатов депутат назвал делом чести, поэтому отчет все же будет опубликован, вероятно, его подвяжут к отчету деятельности партии.

Корниенко утверждает, что из 5 вопросов президента, как минимум два из них уже имплементируют — уменьшение количества народных депутатов и легализация каннабиса в медицинских целях.

Напомним, во время проведения местных выборов осенью 2020 года, по всей стране работали волонтеры рядом с избирательными участками, которые предлагали избирателям принять участие в их опросе. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял инициативу желанием услышать мнение народа, чтобы понимать, какие предложения вносить в парламент.

Вопросы касались введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, создания на Донбассе свободной экономической зоны, сокращения количества депутатов ВРУ до 300, легализации каннабиса в медицинских целях и права Украины использовать гарантии безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

По данным гражданской сети "Опора" всеукраинский "опрос Зеленского" проходил у 55% всех избирательных участков страны.