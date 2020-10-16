Зеленский назвал три финальных вопроса для всеукраинского опроса 25 октября

Они касаются сокращения количества депутатов ВРУ до 300, легализации каннабиса в медицинских целях и права Украины использовать гарантии безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

16 октября в соцсетях Владимира Зеленского было опубликовано видео с оставшимися 3 из 5 вопросами, которые он хочет задать во время всеукраинского опроса 25 октября.

3. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде Украины до 300?

4. Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

5. Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

"Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Кстати, ты заметил как все политики критикуют идею опроса? Как они боятся твоего мнения? Убеждают, что украинцы какие-то глупые, необразованные и, не дай Боже, у них что-то спрашивать. Они очень боятся. Если народовластие реально начнет работать - они просто станут ненужными. Их перестанут приглашать на ток-шоу, спонсировать их партии, их мнение больше никому не будет интересно, поскольку все будут решать граждане Украины", - заявил Зеленский в видео.

Президент подчеркнул, что 25 октября украинцы могут показать, что этот механизм имеет право на существование, и ничто не мешает каждый месяц или, даже, каждую неделю говорить о важном, узнавать мнение граждан.

Зеленский заявил, что если не все из пяти предложенных им вопросов нравятся, то любой желающий может написать в комментариях под соответствующими публикациями на его официальных страницах какие вопросы стоит включить в следующие опросы.

Отметим, первыми двумя вопросами, которые Зеленский хочет включить в общенациональный опрос 25 октября, будут:

1. Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

2. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Ранее Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов.

Опрос в отличие от референдума не будет иметь юридических последствий, говорят в ОП.