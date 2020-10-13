По словам президента, на избирательном участке зададут вопросы "о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете". Но, какие будут предложены вопросы, пока неизвестно.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября опроса, на котором предложено ответить на пять вопросов. Об этом Зеленский сказал в обращении.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение", – сказал Зеленский.

По его словам, сейчас Верховная Рада готовится закрепить народовластие как механизм на законодательном уровне.

"Не политика из высоких кабинетов, не независимых экспертов из телешоу, не агентов из других государств. Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: "А что думаешь ты?" Почему твой ответ важна? Потому что будет так, как решишь ты", – говорит президент.

Какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже".

Примечательно, что президент в конце ролика произнес слоган "Украина - это ты", который используется партией "Слуга народа".