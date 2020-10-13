У Зеленского объяснили, чем отличается опрос от референдума: последствий не будет

Опрос, который проведут во время местных выборов 25 октября, в отличие от референдума, не будет иметь юридических последствий, говорят в ОП.

"Подчеркиваем, что опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума Конституции, не будет иметь прямых юридических последствий", – сообщает Офис президента.

В ОП говорят, что потребность в такой форме демократии обусловлена ​​тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, "кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением о общественном мнении".

"25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также поставим те вопросы, которые никто и никогда не хотел ставить напрямую своим согражданам в нашей стране", – заявили в Офисе президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже".