"Якось відійшло на другий план", — Корнієнко про публікації результатів "опитування Зеленського"

За словами нардепа, результати все ж опублікують, прив'язавши їх до звіту діяльності партії.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, чому результати "5 запитань від президента" після місцевих виборів так і не були опубліковані. Про причини він розповів в інтерв'ю "Громадському".

За словами нардепа, це "дивна ситуація", у партії планували опублікувати результати опитування, але чомусь цього не зробили. На уточнювальне запитання, чи заважало депутатам щось зробити це, Корнієнко відповів, що нічого не заважало.

"Просто... Напевно вже... Якось воно трохи відійшло на другий план. Ми почали займатися імплементацією цього. Це виявилося цікавіше, ніж обговорювати. Результати будуть майже такими ж, може в сотих", — заявив Корнієнко.

Публікацію результатів депутат назвав справою честі, тому звіт все ж буде опублікований, ймовірно, його підкріплять до звіту діяльності партії.

Корнієнко стверджує, що з 5 питань президента, мінімум два з них вже імплементують — зменшення кількості народних депутатів і легалізація канабісу в медичних цілях.

Нагадаємо, під час проведення місцевих виборів восени 2020 року, по всій країні працювали волонтери поруч із виборчими дільницями, які пропонували виборцям взяти участь в їх опитуванні. Президент України Володимир Зеленський пояснював ініціативу бажанням почути думку народу, щоб розуміти, що нам пропонують вносити в парламент.

Питання стосувалися введення довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів ВРУ до 300, легалізації канабісу в медичних цілях і права України використовувати гарантії безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

За даними громадянської мережі "Опора" всеукраїнське "опитування Зеленського" проходило у 55% усіх виборчих дільниць країни.