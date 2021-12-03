Арахамия заявил о "железобетонном" доказательстве отсутствия у него гражданства США

Глава фракции "Слуга народа" утверждает, что у него есть документ, который не может получить гражданин Соединенных Штатов.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг наличие у него американского гражданства. Об этом нардеп сказал журналистам в Верховной Раде, его процитировало агентство "УНИАН".

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До этого "слуга народа" Александр Качура отправил запрос в Службу безопасности Украины, Государственную миграционную службу и Госпогранслужбу, в котором попросил проверить наличие гражданства США у Арахамии и главы партии "Голос" Киры Рудык.

Арахамия на это ответил: "Он (Качура) прав. Сказал, что была информация распространена в средствах массовой информации — надо проверить. Когда компетентные органы смогут проверить, я надеюсь, что они смогут… А если не смогут, то я к вам выйду на брифинг и покажу железобетонное доказательство, которое свидетельствует о том, что у меня нет никакого американского гражданства", – заявил политик.

Лидер монобольшинства в парламенте не уточнил, какое доказательство имеется в виду. По его словам, есть "специальный тип визы", который не может получить гражданин Соединенных Штатов.

Подробности он обещает рассказать после того, как Качура направит запрос, а ведомства проверят всю информацию.

"Надеюсь, что госпожа Рудык сможет сделать то же самое", — заключил Арахамия.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о множественном гражданстве, по которому представители диаспоры в других странах смогут получать украинские паспорта.

Рудык в прямом эфире телеканала Украина 24 три раза ушла от прямого ответа на вопрос о наличии гражданства США. "Я родилась в Украине и являюсь украинкой", — говорила она.

О том, что у Арахамии есть американское гражданство сообщал еще в ноябре 2019 года бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. Арахамия называл эти заявления бездоказательными и обвинил Мосийчука в желании раскрутить скандал, чтобы повысить собственную популярность.