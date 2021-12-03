Арахамія заявив про "залізобетонний" доказ відсутності в нього громадянства США

Глава фракції "Слуга народу" стверджує, що має документ, який не може отримати громадянин Сполучених Штатів.

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував наявність у нього американського громадянства. Про це нардеп сказав журналістам у Верховній Раді, його процитувало агентство "УНІАН".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

До цього "слуга народу" Олександр Качура надіслав запит до Служби безпеки України, Державної міграційної служби та Держприкордонслужби, у якому попросив перевірити наявність громадянства США в Арахамії та голови партії "Голос" Кіри Рудик.

Арахамія на це відповів: "Він (Качура) має рацію. Сказав, що була інформація поширена в засобах масової інформації — треба перевірити. Коли компетентні органи зможуть перевірити, я сподіваюся, що вони зможуть... А якщо не зможуть, то я до вас вийду на брифінг і покажу залізобетонний доказ, який свідчить про те, що я не маю жодного американського громадянства", – заявив політик.

Лідер монобільшості в парламенті не уточнив, який доказ мають на увазі. За його словами, є спеціальний тип візи, який не може отримати громадянин Сполучених Штатів.

Подробиці він обіцяє розповісти після того, як Качура надішле запит, а відомства перевірять усю інформацію.

"Сподіваюся, що пані Рудик зможе зробити те саме", — підсумував Арахамія.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зареєстрував законопроект про множинне громадянство, за яким представники діаспори в інших країнах зможуть отримувати українські паспорти.

Рудик у прямому ефірі телеканалу "Україна 24" тричі ухилилася від прямої відповіді на питання щодо наявності громадянства США. "Я народилася в Україні і є українкою", — говорила вона.

Про те, що Арахамія має американське громадянство, повідомляв ще в листопаді 2019 року колишній депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук. Арахамія називав ці заяви бездоказовими та звинуватив Мосійчука в бажанні розкрутити скандал, щоб підвищити власну популярність.