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Арахамія заявив про "залізобетонний" доказ відсутності в нього громадянства США

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Давид Арахамія, громадянство Арахамії, громадянство США, глава фракції Слуга народу
Фото: Фокус | Арахамія хоче дочекатися відповіді на запит Качури

Глава фракції "Слуга народу" стверджує, що має документ, який не може отримати громадянин Сполучених Штатів.

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував наявність у нього американського громадянства. Про це нардеп сказав журналістам у Верховній Раді, його процитувало агентство "УНІАН".

До цього "слуга народу" Олександр Качура надіслав запит до Служби безпеки України, Державної міграційної служби та Держприкордонслужби, у якому попросив перевірити наявність громадянства США в Арахамії та голови партії "Голос" Кіри Рудик.

Арахамія на це відповів: "Він (Качура) має рацію. Сказав, що була інформація поширена в засобах масової інформації — треба перевірити. Коли компетентні органи зможуть перевірити, я сподіваюся, що вони зможуть... А якщо не зможуть, то я до вас вийду на брифінг і покажу залізобетонний доказ, який свідчить про те, що я не маю жодного американського громадянства", – заявив політик.

Лідер монобільшості в парламенті не уточнив, який доказ мають на увазі. За його словами, є спеціальний тип візи, який не може отримати громадянин Сполучених Штатів.

Подробиці він обіцяє розповісти після того, як Качура надішле запит, а відомства перевірять усю інформацію.

"Сподіваюся, що пані Рудик зможе зробити те саме", — підсумував Арахамія.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зареєстрував законопроект про множинне громадянство, за яким представники діаспори в інших країнах зможуть отримувати українські паспорти.

Рудик у прямому ефірі телеканалу "Україна 24" тричі ухилилася від прямої відповіді на питання щодо наявності громадянства США. "Я народилася в Україні і є українкою", — говорила вона.

Про те, що Арахамія має американське громадянство, повідомляв ще в листопаді 2019 року колишній депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук. Арахамія називав ці заяви бездоказовими та звинуватив Мосійчука в бажанні розкрутити скандал, щоб підвищити власну популярність.