З'явився текст законопроекту Зеленського про громадянство: хто зможе отримати український паспорт

У документі прописано умови набуття громадянства України для представників діаспори в інших країнах.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зареєстрував у парламенті законопроект №6368 "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України".

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Законопроект про "множинне громадянство" регламентує надання українського громадянства представникам діаспори. Президент України визначив його як невідкладний, текст уже направлено на розгляд профільного комітету.

Хто такі громадяни України?

Президентський законопроект встановлює такі категорії осіб, які можуть бути громадянами України:

усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України постійно проживали на території України;

особи незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, що на момент набрання чинності Законом України "Про громадянство України" (13 листопада 1993 року) роки) проживали в Україні та не мали громадянства інших країн;

особи, які прибули до України на постійне проживання після 13 листопада 1991 року. Їм у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органи внутрішніх справ України мали внести запис "громадянин України". У цю ж категорію потрапляють діти таких осіб, які прибули разом із батьками в Україну та не досягли повноліття;

особи, які набули громадянства згідно з законодавством і нормами міжнародних договорів України.

Як набуває громадянство України?

У тексті законопроекту авторства Зеленського сказано, що громадянство України набувається такими способами:

народження;

за територіальним походженням;

після прийняття громадянства;

внаслідок відновлення громадянства;

внаслідок усиновлення;

внаслідок встановлення над дитиною опіки або піклування, влаштування дитини до закладу охорони здоров'я, навчального закладу або іншої дитячої установи, дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї;

внаслідок встановлення опіки над особою, визнаною судом недієздатною;

у зв'язку з перебуванням у громадянстві України однієї чи обох батьків дитини;

внаслідок визнання батьківства чи материнства чи встановлення факту батьківства чи материнства;

з інших підстав, передбачених міжнародними договорами України.

У статті 9 законопроекту перераховано умови ухвалення в громадянство України. Так, іноземець або особа без громадянства може бути за заявою прийнята до громадянства України. Усього є 6 умов прийняття до громадянства :

визнання та дотримання Конституції України, а також законів України. Для цього людина має подати в установленому порядку заяву про прийняття до громадянства України;

подання декларації про визнання громадянином України або зобов'язання припинити іноземне громадянство, або декларації про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України, або декларації про відсутність іноземного громадянства;

безперервне проживання на території України протягом останніх п'яти років. Ця умова не поширюється на іноземців або осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад три роки;

наявність дозволу на імміграцію;

володіння державною мовою відповідно до встановленого законодавства рівня;

наявність законних джерел доходів.

У 6 частині статті 9 перераховані ті, хто не може отримати український паспорт. Це особи, які вчинили злочин проти людства або геноцид, засуджені в Україні за тяжкий або особливо тяжкий злочин (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози національній безпеці держави, які вчинили такі злочини на території іншої держави, а також особи, дії яких загрожують національній безпеці й інтересам України.

Громадянство України припиняється внаслідок виходу та його втрати, а також на підставах, передбачених міжнародними договорами України.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про доповнення закону України "Про громадянство України" новою статтею 191. Вона передбачає, що добровільне набуття громадянами України громадянства Російської Федерації є підставою для автоматичної втрати громадянства України.

"Автоматична втрата громадянства України у випадках, визначених статтею, передбачає втрату громадянства України без видання відповідного указу президента України. Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата набуття громадянства РФ", – наголошується в тексті записки.

Нагадаємо, що Зеленський під час виступу у Верховній Раді 1 грудня говорив, що у разі ухвалення цього законопроекту українці, які проживають у США, Канаді й інших країнах, зможуть отримати український паспорт.

"Уперше українці по всьому світу почуватимуться не просто діаспорою, а рівними українцями. Це також частина нашої незалежності", — наголошував глава держави.

Фокус раніше писав, що народні депутати зареєстрували законопроект №5822, який дозволяє автоматично позбавляти громадянства України тих українців, котрі добровільно отримали паспорт Російської Федерації.

За даними Міністерства внутрішніх справ РФ, минулого року побільшало українців, які бажають отримати російське громадянство. 2020 року понад 405 тисяч українців отримали паспорти РФ, це на 110 тисяч більше, ніж 2019-го.