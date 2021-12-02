Появился текст законопроекта Зеленского о гражданстве: кто сможет получить украинский паспорт

В документе прописаны условия получения гражданства Украины для представителей диаспоры в других странах.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня зарегистрировал в парламенте законопроект №6368 "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины".

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Законопроект о "множественном гражданстве" регламентирует предоставление украинского гражданства представителям диаспоры. Президент Украины определил его как неотложный, текст уже направлен на рассмотрение профильного комитета.

Кто такие граждане Украины?

Президентский законопроект устанавливает следующие категории лиц, которые могут быть гражданами Украины:

все граждане бывшего СССР, которые на момент провозглашения независимости Украины постоянно проживали на территории Украины;

лица независимо от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, языковых или других признаков, которые на момент вступления в силу Закона Украины "О гражданстве Украины" (13 ноября 1993 года) проживали в Украине и не имели гражданства других стран;

лица, прибывшие в Украину на постоянное проживание после 13 ноября 1991 года. Им в паспорте гражданина бывшего СССР образца 1974 года органы внутренних дел Украины должны были внести запись "гражданин Украины". В эту же категорию попадают дети таких лиц, прибывшие вместе с родителями в Украину и не достигшие совершеннолетия;

лица, которые приобрели гражданство согласно законодательству и нормам международных договоров Украины.

Как приобретается гражданство Украины?

В тексте законопроекта авторства Зеленского сказано, что гражданство Украины приобретается такими способами:

по рождению;

по территориальному происхождению;

по принятию гражданства;

в результате восстановления гражданства;

вследствие усыновления;

вследствие установления над ребенком опеки или попечительства, устройства ребенка в заведение здравоохранения, учебного заведения или другого детского учреждения, детского дома семейного типа или приемной семьи;

вследствие установления опеки над лицом, признанным судом недееспособным;

в связи с пребыванием в гражданстве Украины одного или обоих родителей ребенка;

вследствие признания отцовства или материнства или установления факта отцовства или материнства;

по другим основаниям, предусмотренным международными договорами Украины.

В статье 9 законопроекта перечислены условия принятия в гражданство Украины. Так, иностранец или лицо без гражданства могут быть по заявлению приняты в гражданство Украины. Всего есть 6 условий принятия в гражданство:

признание и соблюдение Конституции Украины,а также законов Украины. Для этого человек должен подать в установленном порядке заявление о принятии в гражданство Украины;

представление декларации о признании гражданином Украины или обязательства прекратить иностранное гражданство, или декларации об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины, или декларации об отсутствии иностранного гражданства;

непрерывное проживание на территории Украины последние пять лет. Это условие не распространяется на иностранцев или лиц без гражданства, состоящих в браке с гражданином Украины более трех лет;

наличие разрешения на иммиграцию;

владение государственным языком в соответствии с установленным законодательством уровнем;

наличие законных источников доходов.

В 6-й части статьи 9 перечислены те, кто не может получить украинский паспорт. Это лица, совершившие преступление против человечества или геноцид, осужденные в Украине за тяжкое или особо тяжкое преступление (до погашения или снятия судимости) с учетом уровня угрозы национальной безопасности государства, совершившие такие преступления на территории другого государства, а также лица, действия которых угрожают национальной безопасности и интересам Украины.

Гражданство Украины прекращается в результате выхода и его утраты, а также по основаниям, которые предусмотрены международными договорами Украины.

В пояснительной записке к законопроекту сказано о дополнении закона "О гражданстве Украины" новой статьей 191. Она предусматривает, что добровольное приобретение гражданами Украины гражданства Российской Федерации является основанием для автоматической утраты гражданства Украины.

"Автоматическая утрата гражданства Украины в случаях, определенных статьей, предусматривает утрату гражданства Украины без издания соответствующего указа президента Украины. Датой прекращения гражданства Украины в вариантах, предусмотренных настоящей статьей, является дата приобретения гражданства РФ", – отмечается в тексте записки.

Напомним, что Зеленский во время выступления в Верховной Раде 1 декабря говорил, что в случае принятия этого законопроекта украинцы, проживающие в США, Канаде и других странах, смогут получить украинский паспорт.

"Впервые украинцы по всему миру будут ощущать себя не просто диаспорой, а равными украинцами. Это также часть нашей независимости", — отмечал глава государства.

Фокус ранее писал, что народные депутаты зарегистрировали законопроект №5822, который позволяет автоматически лишать гражданства Украины тех украинцев, которые добровольно получили паспорт Российской Федерации.

По данным Министерства внутренних дел РФ, в прошлом году увеличилось число украинцев, желающих получить российское гражданство. В 2020 году более 405 тысяч украинцев получили паспорта РФ, это на 110 тысяч больше, чем в 2019-м.