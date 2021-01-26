Резко увеличилось число украинцев, принимающих гражданство РФ

Российское гражданство в минувшем году получили больше 400 тысяч украинцев. Это на 110 тысяч больше, чем в 2019-м.

В 2020 году гражданство Российской Федерации получили 405 549 украинцев. Соответствующие данные приводит Министерство внутренних дел РФ.

Ведомство отмечает, что всего за последние четыре года гражданство РФ получили почти 900 тысяч украинских граждан, большая из них – в 2020 году.

Примечательно, что в 2019 году российский паспорт получило на 110 127 меньше украинских граждан.

Всего за минувший год было принято решение о выдачи 36 790 видов на жительство для граждан Украины. С этим документом в России сегодня проживают 124 528 украинцев.

По разрешениям на временное проживание в России сегодня живут 68 673 украинца.

Также в МВД РФ сообщают, что в 2020 году 204 269 граждан Украины посещали РФ с частными визитами, 148 63 граждан – по работе, 10 115 граждан – с целью учебы, 19 086 граждан – как туристы и по иным причинам – 23 819 граждан.

За минувший год МВД РФ поставило на миграционный учет 791 618 граждан Украины, из которых 72 181 человек был зарегистрирован по месту жительства и 719 437 человек – поставлены на учет по месту пребывания.

В то же время, в 2020 году РФ сняла с миграционного учета 731 862 украинца.

В 2019 году российское гражданство получили 299 422 украинцев, в 2018 – 83 081, в 2017 – 85 119.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине следует ввести двойное гражданство, для того, чтобы укрепить связи с украинской диаспорой.

В свою очередь, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что будет после деоккупации Донбасса с теми украинцами в ОРДЛО, которые получили паспорта РФ.