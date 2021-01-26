Колосально збільшилася кількість українців, які отримують громадянство РФ

Російське громадянство минулого року отримали більше 400 тисяч українців. Це на 110 тисяч більше, ніж у 2019 році.

У 2020 році громадянство Російської Федерації отримали 405 549 українців. Відповідні дані наводить Міністерство внутрішніх справ РФ.

Відомство зазначає, що всього за останні чотири роки громадянство РФ отримали майже 900 тисяч українських громадян, більшість з них — у 2020 році.

Варто зауважити, що в 2019 році російський паспорт отримали на 110 127 менше українських громадян.

Усього за минулий рік було ухвалене рішення про видачу 36 790 дозволів на проживання для громадян України. Із цим документом у Росії сьогодні проживають 124 528 українців.

За дозволами на тимчасове проживання в Росії сьогодні живуть 68 673 українця.

Також в МВС РФ повідомляють, що в 2020 році 204 269 громадян України відвідували РФ із приватними візитами, 148 63 громадян — з метою роботи, 10 115 громадян — з метою навчання, 19 086 громадян — як туристи та з інших причин — 23 819 громадян.

За минулий рік МВС РФ поставило на міграційний облік 791 618 громадян України, з яких 72 181 чоловік був зареєстрований за місцем проживання і 719 437 осіб — поставлені на облік за місцем перебування.

Водночас, у 2020 році РФ зняла з міграційного обліку 731 862 українця.

У 2019 російське громадянство отримали 299 422 українців, у 2018 — 83 081, у 2017 — 85 119.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україні слід ввести подвійне громадянство, для того, щоб зміцнити зв'язки з українською діаспорою.

Зі свого боку, Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, що буде після деокупації Донбасу з тими українцями в ОРДЛО, які отримали паспорти РФ.