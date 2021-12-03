"Слуга" Качура звернувся до СБУ та ДПС щодо американського громадянства Арахамії та Рудик

Нардеп заявив, що відправив запит, оскільки хоче домогтися справедливості. Також парламентарій повідомив, що в нього вже є "деяка інсайдерська інформація".

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура надіслав депутатський запит до Служби безпеки України (СБУ), Державної міграційної служби (ДМС) та Державної прикордонної служби (ДПС) з приводу наявності другого громадянства в лідера монобільшості в парламенті Давида Арахамії та лідера партії "Голос" Кіри Рудик. Про це парламентарій повідомив у себе в Telegram.

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Так, Олександр Качура нагадав, що раніше низка анонімних Telegram-каналів стверджували, що Арахамія має американський паспорт, а Рудик кілька разів поспіль на пряме запитання ведучої про друге громадянство сказала, що "народилася в Україні і є українкою".

"Пора розібратися!? Я насамперед за справедливість", — заявив Качура, наголосивши, що необхідно дотримуватися законів, особливо — якщо ти сам є їх автором.

Парламентарій зазначив, що чекає відповіді з цього питання від уповноважених органів і заявив, що в нього вже є "деяка інсайдерська інформація".

Публікацію Качури супроводжували знімки запиту. У ньому "слуга" просить ДМС та ДПС надати інформацію про наявність в Арахамії та Рудик паспортів інших країн, підстав для їх отримання та часу перебування парламентаріїв за кордоном до отримання статусу нардепів. СБУ Качура попросив перевірити ці відомості в межах кримінального провадження.

Пізніше текст цього запиту було озвучено під час пленарного засідання Верховної Ради.

Нагадаємо, 1 грудня під час виступу у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський заявив, що вносить на розгляд парламенту законопроєкт про множинне громадянство, завдяки якому представники діаспори в інших країнах зможуть отримувати українські паспорти.

Пізніше текст документа з'явився в публічному доступі. В актуальній редакції законопроєкту ініціатива про множинне громадянство не стосується Російської Федерації: ті, хто захочуть отримати паспорт країни-агресора, автоматично позбавлятимуться громадянства України.