"Слуга" Качура обратился в СБУ и ГПС по поводу американского гражданства Арахамии и Рудык

Нардеп заявил, что отправил запрос, поскольку хочет добиться справедливости. Также парламентарий сообщил, что у него уже есть "кое-какая инсайдерская информация".

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура отправил депутатский запрос в Службу безопасности Украины (СБУ), Государственную миграционную службу (ГМС) и Государственную пограничную службу (ГПС) по поводу наличия второго гражданства у лидера монобольшинства в парламенте Давида Арахамии и лидера партии "Голос" Киры Рудык. Об этом парламентарий сообщил у себя в Telegram.

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Так, Александр Качура напомнил, что ранее ряд анонимных Telegram-каналов утверждали, что у Арахамии есть американский паспорт, а Рудык несколько раз подряд на прямой вопрос ведущей о втором гражданстве сказала, что "родилась в Украине и является украинкой".

"Пора разобраться!? Я, в первую очередь, за справедливость", — заявил Качура, подчеркнув, что необходимо придерживаться законов, особенно — если ты сам являешься их автором.

Парламентарий отметил, что ждет ответа по этому вопросу от уполномоченных органов и заявил, что у него уже есть "кое-какая инсайдерская информация".

Публикацию Качура сопроводил фото запроса. В нем "слуга" просит ГМС и ГПС предоставить информацию о наличии у Арахамии и Рудык паспортов других стран, оснований их получения и времени пребывания парламентариев за рубежом до получения статуса нардепов. СБУ Качура попросил проверить эти сведения в рамках уголовного производства.

Позже текст этого запроса был озвучен в ходе пленарного заседания Верховной Рады.

Напомним, 1 декабря во время выступления в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вносит на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве, благодаря которому представители диаспоры в других странах смогут получать украинские паспорта.

Позже текст документа появился в публичном доступе. В актуальной редакции законопроекта инициатива о множественном гражданстве не касается Российской Федерации: те, кто захотят получить паспорт страны-агресора автоматически будут лишаться гражданства Украины.