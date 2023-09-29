Снова без Трампа: вторые дебаты республиканцев показали самую низкую заинтересованность с 2015 года, — СМИ

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа призвал прекратить такие дебаты, чтобы "напрасно не терять время".

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Вторые республиканские праймериз в США показали самое низкое количество телевизионной аудитории с 2015 года. Это самый низкий рейтинг из всех президентских дебатов Республиканской партии с тех пор, как кандидатом стал Дональд Трамп, пишет NBC News 29 сентября.

"Первые дебаты посмотрели около 13 миллионов человек. Около 9,3 миллиона человек настроились на второй", — подчеркивает издание со ссылкой на рейтинговую службу Nielsen Media Research.

Несмотря на то, что дебаты транслировались на Fox Business Network, Fox News Channel и Univision, они все равно привлекли внимание примерно на 3,4 миллиона зрителей меньше, чем первые дебаты Республиканской партии всего месяц назад, которые также проводил канал Fox News.

"Это снижение на 27%. В противоположность этому, падение между первыми и вторыми дебатами цикла 2016 года, в обоих из которых участвовал Трамп, составило лишь 4%", — отмечает NBC.

Еще в 2015 году, когда Трамп был новичком в Республиканской партии, а избирательная гонка воспринималась гораздо более конкурентной, первичные дебаты устанавливали рекорды зрителей повсеместно. Так, первые первичные дебаты цикла 2016 года собрали 24 миллиона зрителей, вторые имели немного меньшее количество — 23 миллиона. Фактически, согласно исследованиям Nielsen Media Research, все 12 дебатов этого первичного цикла с августа 2015 года по март 2016 года посмотрели более 11 миллионов зрителей.

Приблизительное количество зрителей для всех дебатов Республиканской партии от 2015 года

"Падение зрительской аудитории сопровождается, казалось бы, слабыми аппетитами республиканцев на первичных выборах выбрать кого-либо, кроме Трампа, который, несмотря на десятки уголовных обвинений, стоит на голову выше остальных участников опроса", — подчеркивает The Hill.

Бывший президент Дональд Трамп демонстративно отказался появиться на дебаты уже второй раз, считая, что его рейтинг и без того сверхвысокий. На этот раз он сначала общался с Такером Карлсоном на X, а затем посетил автомобильных работников в Мичигане на второй день после действующего президента Джо Байдена. При этом его штаб уже заявил, что он не будет участвовать и в следующих дебатах, запланированных на начало ноября в Майами. Еще до завершения вторых дебатов штаб Трампа предложил прекратить эти действа, назвав их пустой тратой времени, которая не изменит траекторию гонки.

"Трамп удерживал огромное преимущество в опросах в течение большей части гонки, опережая своего кандидата, занявшего второе место, губернатора Флориды Рона ДеСантиса — на 30 баллов и более. И первые дебаты мало что изменили в этой динамике", — отмечает Politico.

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При этом Трамп уже нацелился на борьбу с президентом Джо Байденом, обнародовав сообщение об абортах, которое вызвало гнев со стороны наиболее консервативных частей его партии.

На самом деле рейтинг Дональда Трампа приближается к 60% поддержки среди республиканцев на первичных выборах. Это очень высокая доля тех избирателей, которые говорят, что они уже решили, кого будут выбирать на президентских выборах.

Напомним, Фокус писал, что, по словам Дональда Трампа, если он станет президентом США, война в Украине закончится за сутки.

Ранее Фокус сообщал, что бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил: России нужна победа Трампа на выборах президента США.

Одновременно действующий президент Джо Байден заявил, как писал Фокус, что на карту поставлена демократия. Он предупреждает, что Дональд Трамп полон решимости разрушить американскую демократию.

Кроме того, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли, который уходит в отставку, заявил, что вынужден принять меры для защиты своей семьи после угроз экс-президента США Дональда Трампа в его адрес.