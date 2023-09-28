Генерал армии США Милли вынужден защищать свою семью от Трампа, — СМИ

Бывший министр обороны Соединенных Штатов Марк Экспер предупреждает, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах может отомстить топ-офицеру за его высказывания.

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Уходящий в отставку председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил в среду, 27 сентября, что вынужден принять меры для защиты своей семьи после угроз экс-президента США Дональда Трампа в его сторону. Об этом сообщает Reuters.

Противостояние Милли и Трампа — генерал США будет защищать семью

Накануне Дональд Трамп раскритиковал действия генерала Милли относительно вывода американских войск из Афганистана в 2020 году. Он обвинил генерала в "крушении поезда" и ложно заявил, что телефонные звонки коллегам в Китае, санкционированные в то время чиновниками администрации Трампа, были "предательским актом", пишет The Washington Post.

"Это поступок настолько вопиющий, что в былые времена наказанием была бы смерть! Результатом этого предательского акта могла бы стать война между Китаем и Соединенными Штатами", — заявил 44-й американский президент на своей платформе Truth Social, не имея при этом никаких доказательств.

Бывший министр обороны США Марк Эспер считает, что экс-президент Дональд Трамп в случае повторного прихода к власти действительно может отомстить Марку Милли за его заявления, пишет The Hill.

"Если вы помните из моих мемуаров… я привожу обстоятельства, когда Трамп, подстрекаемый своими близкими советниками, хотел… отдать под трибунал адмирала Макрейвена и генерала Маккристала за некоторые вещи, которые они якобы сказали в публичном пространстве, и нам с Милли пришлось уговаривать президента не делать этого по разным причинам", — напоминает бывший глава Пентагона.

Поэтому Эспер думает, что опасения генерала Милли некоего возмездия со стороны Трампа абсолютно законны.

Противостояние Милли и Трампа — что известно

Милли, назначенный на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов самим Трампом, в последние месяцы его каденции действительно связывался с китайскими коллегами, дабы заверить их, что США не собираются атаковать Китай.

Генерал опирался на разведданные, пишет Washington Post, согласно которым Пекин счел, что США готовятся к удару по Китаю, а потому мог атаковать первым. Милли тогда же перенес учения американской армии в Индо-Тихоокеанском регионе и попросил поклясться высших офицеров, что если Трамп распорядится о ядерном ударе, этого не произойдет без согласия Милли. Командующий тогда оценивал состояние Трампа как психическое расстройство.

Милли публично не ответил на обвинения. Однако ранее заметил, что существует "разрушительная барабанная дробь" критики в адрес Пентагона, которая, на его взгляд, представляет собой "преднамеренную попытку очернить офицерский состав и руководителей вооруженных сил, а также политизировать вооруженные силы". И добавил, что в звонках Китаю не было чего-то предательского или неуместного, и он как военнослужащий со стажем в 44 года никогда не отвернется от Конституции США.

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Милли уходит с поста председателя в решающий момент: чего ожидать Украине, — Politico

По словам коллег и экспертов, тесно сотрудничавших с ним, это заявление генерала Милли является классическим для него. Несмотря на попытки Трампа подорвать демократию и конституционное верховенство закона, Милли не допустил втягивания американских вооруженных сил в избирательный хаос 2020 года и руководил ключевыми аспектами поддержки Пентагоном Украины. Позже Милли скажет, что он питал опасения, что Трамп мог отдать незаконные приказы, и что, если бы он это сделал, они "не были бы выполнены".

Генерал Милли вступил в должность председателя Объединенного комитета начальников штабов в октябре 2019 года и собирается уйти в отставку 30 сентября. По мнению многих военных экспертов и политиков США, Милли заслужил статус одного из самых влиятельных и противоречивых военачальников за последнее время. Он возглавлял вооруженные силы Америки в трудный период, который включал в себя неспокойные последние месяцы президентства Дональда Трампа, катастрофический вывод войск из Афганистана и противостояние Вашингтона с Москвой.

Напомним, Фокус писал, что генерал Милли верит в победу Украины и считает, что наступление ВСУ абсолютно не провалилось.

Ранее Фокус сообщал о том, кто придет на смену генералу Милли на должности председателя Объединенного комитета начальников штабом.