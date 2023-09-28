Генерал армії США Міллі змушений захищати свою сім'ю від Трампа, — ЗМІ

Колишній міністр оборони Сполучених Штатів Марк Еспер попереджає, що Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах може помститися топ-офіцеру за його висловлювання.

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі, який йде у відставку, заявив у середу, 27 вересня, що змушений вжити заходів для захисту своєї сім'ї після погроз експрезидента США Дональда Трампа на його адресу. Про це повідомляє Reuters.

Протистояння Міллі і Трампа — генерал США захищатиме сім'ю

Напередодні Дональд Трамп розкритикував дії генерала Міллі щодо виведення американських військ з Афганістану 2020 року. Він звинуватив генерала в "катастрофі поїзда" і неправдиво заявив, що телефонні дзвінки колегам у Китаї, санкціоновані на той час чиновниками адміністрації Трампа, були "зрадницьким актом", пише The Washington Post.

"Це вчинок настільки кричущий, що в минулі часи покаранням була б смерть! Результатом цього зрадницького акту могла б стати війна між Китаєм і Сполученими Штатами", — заявив 44-й американський президент на своїй платформі Truth Social, не маючи при цьому жодних доказів.

Колишній міністр оборони США Марк Еспер вважає, що експрезидент Дональд Трамп у разі повторного приходу до влади дійсно може помститися Марку Міллі за його заяви, пише The Hill.

"Якщо ви пам'ятаєте з моїх мемуарів... я наводжу обставини, коли Трамп, підбурюваний своїми близькими радниками, хотів... віддати під трибунал адмірала Макрейвена і генерала Маккрістала за деякі речі, які вони нібито сказали в публічному просторі, і нам із Міллі довелося вмовляти президента не робити цього з різних причин", — нагадує колишній очільник Пентагону.

Тому Еспер думає, що побоювання генерала Міллі стосовно певної відплати з боку Трампа абсолютно законні.

Протистояння Міллі і Трампа — що відомо

Міллі, призначений на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів самим Трампом, в останні місяці його каденції дійсно зв'язувався з китайськими колегами, щоб запевнити їх, що США не збираються атакувати Китай.

Генерал спирався на розвіддані, пише Washington Post, згідно з якими Пекін вважав, що США готуються до удару по Китаю, а тому міг атакувати першим. Міллі тоді ж переніс навчання американської армії в Індо-Тихоокеанському регіоні та попросив заприсягтися вищих офіцерів, що якщо Трамп розпорядиться про ядерний удар, цього не станеться без згоди Міллі. Командувач тоді оцінював стан Трампа як психічний розлад.

Міллі публічно не відповів на звинувачення. Однак раніше зауважив, що існує "руйнівний барабанний дріб" критики на адресу Пентагону, яка, на його погляд, являє собою "навмисну спробу очорнити офіцерський склад і керівників збройних сил, а також політизувати збройні сили". І додав, що в дзвінках Китаю не було чогось зрадницького або недоречного, і він як військовослужбовець зі стажем у 44 роки ніколи не відвернеться від Конституції США.

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За словами колег та експертів, які тісно співпрацювали з ним, ця заява генерала Міллі є класичною для нього. Незважаючи на спроби Трампа підірвати демократію і конституційне верховенство закону, Міллі не допустив втягування американських збройних сил у виборчий хаос 2020 року та управляв ключовими аспектами підтримки Пентагоном України. Пізніше Міллі скаже, що він мав побоювання, що Трамп міг віддати незаконні накази, і що, якби він це зробив, вони "не були б виконані".

Генерал Міллі вступив на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів у жовтні 2019 року і збирається піти у відставку 30 вересня. На думку багатьох військових експертів і політиків США, Міллі заслужив статус одного з найвпливовіших і найсуперечливіших воєначальників за останній час. Він очолював збройні сили Америки у важкий період, який включав неспокійні останні місяці президентства Дональда Трампа, катастрофічне виведення військ з Афганістану і протистояння Вашингтона з Москвою.

Нагадаємо, Фокус писав, що генерал Міллі вірить у перемогу України і вважає, що наступ ЗСУ абсолютно не провалився.

Раніше Фокус повідомляв про те, хто прийде на зміну генералу Міллі на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабом.